به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فلاح شامگاه چهارشنبه در نشست شورای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان اظهار کرد: فعالیتهای فرهنگی و تربیتی زمانی میتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که با شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه تناسب داشته باشند.
وی افزود: برای فعالیت مراکز کانون نمیتوان یک نسخه واحد برای همه مناطق کشور در نظر گرفت، بلکه لازم است ظرفیتها، نیازها و ویژگیهای فرهنگی هر منطقه در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی استان کردستان بیان کرد: زبان کردی، ادبیات بومی و فرهنگ منطقه از ظرفیتهای ارزشمند این استان است که باید حضور پررنگتری در فعالیتهای کانون داشته باشد.
فلاح ادامه داد: مراکز فرهنگیهنری کردستان میتوانند با توجه بیشتر به آموزش زبان کردی، ادبیات بومی و تولید برنامههای متناسب با فرهنگ منطقه، ارتباط عمیقتری با کودکان و نوجوانان برقرار کنند.
نوجوانان باید از مخاطب به کنشگر فرهنگی تبدیل شوند
وی در ادامه، نوجوانمحوری را یکی از رویکردهای مهم کانون دانست و گفت: باید به نوجوانان اعتماد کرد و فرصت داد بخشی از فعالیتهای فرهنگی را خودشان طراحی و اجرا کنند.
معاون فرهنگی کانون پیشنهاد کرد مراکز فرهنگیهنری، گروهها و کارگروههای تخصصی نوجوانان را فعالتر کنند و بخشی از برنامهریزی و اجرای دورهها، جشنوارهها، مراسم و رویدادهای فرهنگی را به اعضای نوجوان بسپارند.
فلاح اظهار کرد: مشارکت نوجوانان در فرایند اجرای برنامهها علاوه بر افزایش جذابیت فعالیتهای کانون، زمینه تقویت کار گروهی، مسئولیتپذیری، مشارکت اجتماعی و مهارتآموزی آنان را فراهم میکند.
وی افزود: نوجوانان امروز سرمایه انسانی جامعه در آینده هستند و کانون باید محیطی ایجاد کند که آنان بتوانند مسئولیت بپذیرند، تصمیم بگیرند و نتیجه تصمیمهای خود را تجربه کنند.
علم و فناوری، ظرفیتی برای جذب نسل جدید
معاون فرهنگی کانون در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه فعالیتهای علمی و فناوری تأکید کرد و گفت: تغییر علایق کودکان و نوجوانان، ضرورت توجه بیشتر مراکز به فعالیتهای علمی و تجربهمحور را افزایش داده است.
وی افزود: فعالیتهای علمی باید به گونهای طراحی شوند که کودک و نوجوان در آن نقش فعال داشته باشد و از مسیر تجربه، کشف و حل مسئله با موضوعات علمی ارتباط برقرار کند.
فلاح تصریح کرد: شناسایی نیازها و علایق جدید مخاطبان و استفاده از ظرفیت علم و فناوری میتواند به جذب اعضای جدید و افزایش ماندگاری کودکان و نوجوانان در مراکز کانون کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت تولید محتوای بومی در کردستان تأکید کرد و اظهار داشت: پیشینه فرهنگی، ادبی و تاریخی این استان ظرفیت مناسبی برای تولید آثار ویژه کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.
فلاح افزود: تولید، انتشار و چاپ آثار به زبان کردی و فارسی با موضوعات برگرفته از فرهنگ و زیستبوم کردستان میتواند به معرفی بهتر ظرفیتهای منطقه و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان کانون و مخاطبان کمک کند.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه بر اهمیت ترویج کتاب و کتابخوانی نیز تأکید کرد و گفت: معرفی کتاب و فعالیتهای کانون باید با استفاده از شیوههای خلاقانه و ابزارهای رسانهای دنبال شود تا برای نسل جدید جذابیت بیشتری داشته باشد.
تشریح برنامههای کانون کردستان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، نیز در این نشست گزارشی از فعالیت مراکز استان ارائه کرد و با اشاره به برنامههای اجرا شده کانون از ابتدای سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: مجموعه فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی مراکز استان بر اساس ظرفیتهای موجود و با هدف پاسخگویی به نیازهای کودکان و نوجوانان دنبال شده است.
حمید رضا گوهری همچنین برنامههای پیشبینیشده کانون کردستان تا پایان سال را تشریح کرد و افزود: ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان میتواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای مراکز و ارائه برنامههای متنوعتر به کودکان و نوجوانان باشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با قدردانی از حضور معاون فرهنگی کانون در استان، بر استمرار برنامهریزی هدفمند برای ارتقای فعالیت مراکز فرهنگیهنری و استفاده بیشتر از ظرفیتهای بومی تأکید کرد.
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