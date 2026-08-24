ماشاالله پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش کانون پرورش فکری در رشد فرهنگی و فکری نسل آینده اظهار کرد: مراکز فرهنگی و هنری کانون در نقاط مختلف استان فعال هستند و دو مرکز سیار روستایی نیز خدمات فرهنگی را به کودکان و نوجوانان ارائه می‌کنند.

وی افزود: فعالیت کانون تنها به امانت کتاب محدود نمی‌شود و کودکان و نوجوانان در مراکز کانون می‌توانند از برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مهارتی بهره‌مند شوند و در فصل تابستان نیز کارگاه‌های متعددی در رشته‌های مختلف برای اعضا برگزار شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت توجه به این گروه سنی گفت: کودکان و نوجوانان باید در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی جایگاه ویژه‌ای داشته باشند و کانون تلاش می‌کند با بهره‌گیری از مربیان و کارشناسان تخصصی، زمینه شکوفایی استعداد، خلاقیت و رشد فکری اعضا را فراهم کند.

پروین ادامه داد: در طول سال برنامه‌های متنوعی در مناسبت‌های ملی و مذهبی برگزار شده و کانون علاوه بر فعالیت در مراکز ثابت، در برنامه‌های اجتماعی و اجتماعات مردمی نیز حضور داشته است؛ برنامه‌های فرهنگی مرتبط با اربعین، فعالیت‌های کتاب‌محور و رویدادهای ویژه کودکان و نوجوانان از جمله این اقدامات است.

وی با اشاره به برنامه‌های علمی و مهارتی کانون گفت: فعالیت‌های حوزه نجوم، آسمان‌نما و کارگاه‌های تخصصی علمی در کنار برنامه‌های هنری و ادبی دنبال می‌شود تا اعضا بتوانند در کنار رشد فرهنگی، مهارت‌های علمی و عملی خود را نیز تقویت کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه توجه به خانواده‌ها را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه دانست و بیان کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه مشاوره و روان‌شناسی و همچنین توسعه باشگاه‌های کتابخوانی، از برنامه‌هایی است که با هدف پاسخگویی به نیازهای تربیتی و فکری کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها دنبال می‌شود.

پروین با پیشنهاد تشکیل «شورای نوجوانان استان کرمانشاه» اظهار کرد: لازم است نوجوانان در تصمیم‌سازی‌های مربوط به حوزه خود نقش داشته باشند و مسئولان به صورت مستقیم دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان را بشنوند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که شورای نوجوانان با محوریت استانداری و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا برنامه‌های مربوط به کودک و نوجوان میان دستگاه‌های مختلف هماهنگ و منسجم شود و از ظرفیت خود نوجوانان نیز در این مسیر استفاده شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه همچنین خواستار حضور نمایندگان کانون در شوراها و طرح‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها شد و گفت: کانون می‌تواند در این حوزه نقش مؤثری در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها داشته باشد.

پروین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در استان خبر داد و گفت: برگزاری رویدادهایی با محوریت «سرزمین مادری» و استفاده از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی کرمانشاه می‌تواند زمینه معرفی فرهنگ استان در سطح ملی را فراهم کند.

وی همچنین برگزاری جشنواره‌ای با محوریت آواها و نواهای بومی، به‌ویژه لالایی‌ها و میراث شفاهی مرتبط با کودکان را از دیگر پیشنهادهای کانون عنوان کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه در پایان با اشاره به وضعیت مرکز شماره ۸ اهرم گفت: این مرکز به دلیل مشکلات ساختمانی و ایمنی تعطیل شده و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده، تعیین تکلیف وضعیت ساختمان آن همچنان از مطالبات کانون است.