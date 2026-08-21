اختتامیه رویداد رسانه ای «روایت جهاد» در فردوس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده دهشوری شامگاه پنج شنبه در اختتامیه رویداد رسانه ای «روایت جهاد» اظهار کرد: ارتباط ما با رسانه ها پیرامون روز حرکت های جهادی و امداد مردمی از امروز آغاز می شود ولی به امروز ختم نمی شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد فردوس بیان کرد: امروز با حضور رسانه ها در فردوس محتوای بسیاری از رسانه های استان مربوط به فردوس و این رویداد عظیم ۱۳ شهریور (روز حرکت های جهادی)

دهشوری تأکید کرد: رسانه های استان از برخی از پروژه ها بازدید کردند و حتی در مسیر راه رویداد امروز را انعکاس رسانه ای کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردوس خاطرنشان کرد: انتظار ما از رسانه‌ها این است که در هفته منتهی به اجلاسیه ۱۳ شهریور، با تولید محتوا، گزارش، مصاحبه و روایت‌های مختلف، زمینه معرفی این رویداد را فراهم کنند تا نام ۱۳ شهریور برای مردم استان خراسان جنوبی یادآور یک حرکت بزرگ جهادی باشد.

دهشوری با تأکید بر اینکه فردوس را باید «خاستگاه حرکت‌های جهادی» معرفی کرد، گفت: ما معتقدیم فردوس نه فقط برای خراسان جنوبی، بلکه برای کشور دارای یک ظرفیت و هویت مهم در حوزه حرکت‌های جهادی است و رسانه‌ها می‌توانند در شناساندن این هویت نقش مؤثری ایفا کنند.

وی از برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط میان مجموعه برگزارکننده اجلاسیه و اصحاب رسانه خبر داد و اظهار کرد: در روزهای آینده یک کانال و گروه ارتباطی با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تشکیل خواهد شد تا این ارتباط به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم از ظرفیت این ارتباط برای اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، هماهنگی با رسانه‌ها و تولید محتوای مناسب در آستانه اجلاسیه ۱۳ شهریور استفاده کنیم.