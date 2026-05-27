توقیف کامیون حامل دخانیات قاچاق در قروه؛ کشف محموله ۴۴۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری بعدازظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه با همکاری مأموران انتظامی بیجار و با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون ترانزیتی حامل کالای قاچاق را در محور قروه ـ همدان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه خودروی مورد نظر را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه تصریح کرد: در بازرسی از این کامیون، سه میلیون و ۶۹۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق و سه هزار و ۳۶۰ بسته توتون قلیان کشف شد.

وی با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش این محموله افزود: ارزش کالای کشف شده بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی همچنین بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: پلیس با هرگونه اقدام در حوزه اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق کالا به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.