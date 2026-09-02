کشف ۱۲۸۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینی کارنامی شامگاه چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی مدیران صنعت برق مازندران که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر در ساری برگزار شد، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت توزیع نیروی برق استان در حوزه توسعه شبکه، تأمین برق، مدیریت مصرف و کاهش تلفات ارائه کرد.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع اقلیمی مازندران اظهار کرد: شرایط خاص استان از مناطق ساحلی و دشتی گرفته تا مناطق جنگلی و کوهستانی، عملیات توسعه، تعمیر و نگهداری شبکه برق را با دشواری‌هایی همراه کرده است، اما کارکنان شرکت به صورت شبانه‌روزی برای تأمین برق پایدار مشترکان تلاش می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران افزود: این شرکت با بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک در ۱۴ شهرستان و ۳۷ شهر، خدمات‌رسانی به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد و از نظر تعداد مشترکان، ششمین شرکت توزیع برق کشور محسوب می‌شود.

حسینی کارنامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش تلفات غیر فنی گفت: طرح ملی «مهتاب» با هدف شناسایی انشعاب‌ها و مصارف غیرمجاز در سطح استان اجرا شد و در قالب این طرح بیش از ۸۰ هزار مورد تست و بازرسی صورت گرفت.

وی ادامه داد: در جریان این اقدامات حدود ۵۵ هزار متر کابل جمع‌آوری و یک‌هزار و ۲۸۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در ۱۱۸ مرکز شناسایی و کشف شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق مازندران، نصب ۵۰ هزار و ۶۶۶ کنتور هوشمند را از دیگر اقدامات این شرکت برشمرد و گفت: تاکنون ۲۷ درصد شبکه سیمی استان نیز به کابل خودنگهدار تبدیل شده که طول این شبکه به یک‌هزار و ۳۳۲ کیلومتر می‌رسد.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای سال ۱۴۰۴ بیان کرد: ۹۱ مگاولت‌آمپر به ظرفیت پست‌های برق افزوده شد و شبکه برق ۲۰۶ روستا نیز اصلاح و بهسازی شد.

حسینی کارنامی تأمین برق هشت هزار و ۲۵۱ مشترک جدید عمومی و تجاری و چهار هزار و ۸۶۰ مشترک جدید در بخش صنعت و کشاورزی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: در این مدت ۵۴۰ کیلومتر به شبکه برق‌رسانی استان اضافه شد که هدف آن بهبود ولتاژ و کاهش تلفات بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران همچنین از افزایش ۱۲۵ مگاواتی پیک بار غیرهمزمان خبر داد و گفت: برنامه‌های مدیریت مصرف و عبور از اوج بار سال ۱۴۰۴ نیز با هدف حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان اجرا شد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود در استان اظهار کرد: مازندران دارای یک‌هزار و ۹۳۰ روستای برقدار است و ۱۴ هزار و ۴۷۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۱۹ هزار و ۴۶۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۳۱۷ هزار و ۴۷۴ چراغ روشنایی معابر در سطح استان وجود دارد.

حسینی کارنامی در پایان توسعه خدمات غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «برق من»، پاسخگویی به مشترکان از طریق سامانه ۱۲۱ و توسعه هوشمندسازی شبکه را از دیگر برنامه‌های شرکت توزیع نیروی برق مازندران برای ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد.