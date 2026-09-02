به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کنعانی زادگان کاپیتان پرسپولیس در دربی ۱۰۷ پایتخت مقابل استقلال گفت: دو سه سال است بیرون از خانه بازی می کنیم. بازی در ورزشگاه آزادی تهران خیلی فرق می کند. در آنجا راحت تر بازی می کردیم و می بردیم. هر بار در یک شهر دربی را برگزار کردیم. امیدوارم ورزشگاه آزادی درست شود. این میزبانی خیلی مهم است.

کاپیتان پرسپولیس در بازی امشب مقابل استقلال افزود: آقای تارتار تیم خیلی خوبی درست کرده است و رفته رفته بهتر می شویم. این تیم به تازگی جمع شده است و بهتر خواهیم شد. با سیستم تارتار روان و هجومی بازی می کنیم.

او درباره درگیری فیزیکی با عارف آقاسی مدافع استقلال تهران در نیمه اول تصریح کرد: اولا اینکه فوتبال است. مگر پادوانی را یادتان نمی آید که قطع نخاع شده است. ما نمی خواستیم اتفاقی بیفتد اما رقم خورد.

کنعانی زادگان درباره رفتارهای هواداران گفت: ابتدای بازی سنگ و نارنگی پرتاب کردند و یکی از انها هم به دست زارع خورد اما فوتبال است و مشکلی نیست.

او درباره قضاوت موعود بنیادی فرد در بازی امروز تاکید کرد: او یکی از بهترین هاست. به من گفت سمتم نیا کارت می دهم و خیلی محرتمانه این کار را کرد. فکر میک نم ۱۰ سال شد به استقلال نباخیتم. مهم خوشحالی هواداران پرسپولیس است.