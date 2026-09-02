قبل از شروع دربی صد و هفتم چه اتفاقاتی رخ داد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کوتاهی تا آغاز دربی ۱۰۷ پایتخت، بازیکنان دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس برای گرم کردن وارد زمین چمن ورزشگاه نقش جهان شدند و حضور آنها با واکنش گسترده هواداران همراه شد.

ابوالفضل جلالی مدافع پرسپولیس که در این دیدار نخستین دربی خود را با پیراهن سرخ‌پوشان تجربه می‌کند، یکی از چهره‌های مورد توجه پیش از آغاز مسابقه بود. جلالی که پیش از این دیدار با مصدومیت مواجه شده بود، در زمان گرم کردن پیش از بازی به صورت انفرادی تمرین کرد تا شرایط بدنی خود را برای حضور در این مسابقه حساس ارزیابی کند.

این مدافع که سابقه چهار فصل حضور در استقلال را در کارنامه دارد، هنگام ورود به زمین با دلداری یاسین سلمانی و حسین ابرقویی دو بازیکن پرسپولیس، مواجه شد و هم‌تیمی‌هایش به او روحیه دادند.

جلالی پس از ورود به زمین و در واکنش به تشویق هواداران پرسپولیس، به سمت سکوهای سرخ رفت و با انجام «سلام نظامی» به ابراز احساسات آنها پاسخ داد؛ حرکتی که با استقبال هواداران پرسپولیس همراه شد.

در ادامه محمدحسین کنعانی‌زادگان کاپیتان پرسپولیس، نیز به سمت هواداران تیمش رفت و با انجام دور افتخار در مقابل سکوهای سرخ، از حمایت آنها پیش از آغاز دربی تشکر کرد.

در سمت مقابل نیز هواداران استقلال به‌شدت بازیکنان تیم خود را تشویق کردند. روزبه چشمی، کاپیتان آبی‌پوشان، و حبیب فرعباسی، دروازه‌بان استقلال، از جمله بازیکنانی بودند که بیش از سایرین مورد تشویق هواداران قرار گرفتند.

هواداران استقلال همچنین در واکنش به حضور محمدحسین کنعانی‌زادگان علیه کاپیتان پرسپولیس شعارهایی سر دادند و کری‌خوانی میان هواداران دو تیم در دقایق پیش از آغاز مسابقه به اوج رسید.

در پایان تمرین پیش از بازی. اوزجان بیزاتی مربی ترکیه ای استقلال و تیوی بیفوما وینگر پرسپولیس دقایقی به صحبت پرداختند و خوش و بش کردند.

با نزدیک شدن به زمان شروع بازی، فضای ورزشگاه نقش جهان به شدت تحت تأثیر تشویق و کری‌خوانی هواداران دو تیم قرار گرفته و بازیکنان استقلال و پرسپولیس خود را برای آغاز یکی از حساس‌ترین دیدارهای فصل آماده می‌کنند.

دربی ۱۰۷ پایتخت از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.