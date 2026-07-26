هوشمند: حضور مردم در میدان، پشتوانه جبهه مقاومت است

حجتالاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: نخستین شکر ما این است که خداوند را سپاس میگوییم که ملت ایران به سلاحی مجهز است که دشمنان از آن بیبهرهاند و آن، سلاح ایمان به خداوند است. رمز پیروزی ملت ایران همین ایمان الهی است و دشمن هر اندازه تلاش کند، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت.
وی افزود: دومین شکر، همان شکرگزاری است که در زیارت عاشورا به آن سفارش شده است. هرچند از دست دادن جمعی از فرماندهان، مردم و نوجوانان حادثهای تلخ و سنگین بود، اما همین اتفاق موجب اتحاد، همدلی و انسجام بیشتر ملت ایران شد و دشمنان را بیش از گذشته در عرصه جهانی رسوا و خوار کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: حضور مستمر مردم در تجمعهای شبانه، نشانه بصیرت، ایمان و استقامت ملت ایران است. مردم با حضور خود در میدان، پیام اقتدار و ایستادگی را به دشمنان مخابره کردهاند و شایسته قدردانی هستند.
هوشمند تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم میفرماید: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ» و این وعده الهی قطعی است. امروز نیز دشمنان ملت ایران هر روز بیش از گذشته در افکار عمومی جهان منزوی و بیآبرو میشوند و هرچه بیشتر تلاش میکنند، بیشتر در مسیر شکست قرار میگیرند.
وی بیان کرد: آیه شریفه «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» تأکید میکند که خداوند مجاهدت و استقامت بندگان را میبیند و نصرت الهی نصیب کسانی میشود که در راه حق ثابتقدم باشند. پیروزی وابسته به ایمان، پایداری و حضور مردم در صحنه است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور و همچنین تجمعهای شبانه در میدان امام خمینی (ره) اردستان، نشاندهنده روحیه مقاومت و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی است و نباید اجازه داد دشمن با جنگ روانی و انتشار اخبار ناامیدکننده، در اراده ملت تردید ایجاد کند.
هوشمند گفت: امروز دشمن تلاش میکند با ایجاد رعب و وحشت، روحیه مردم را تضعیف کند، اما وعده الهی این است که اگر مردم در مسیر حق استقامت داشته باشند، خداوند آنان را هدایت و یاری خواهد کرد و پیروزی را نصیبشان میسازد.
وی تأکید کرد: ملت ایران تا تحقق کامل اهداف جبهه مقاومت و انتقام خون شهدا از میدان عقبنشینی نخواهد کرد و این حضور مردمی تا نابودی جبهه باطل و پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان در پایان از مردم خواست با کمکهای نقدی و غیرنقدی خود، از جبهه مقاومت و قرارگاههای پشتیبانی حمایت کنند و در این مسیر نقشآفرین باشند.
نظر شما