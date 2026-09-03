وجود ۸ هزار و ۷۶۷ بقعه متبرکه در کشور

حجت‌الاسلام محمد نوروزپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بقاع متبرکه کشور و جایگاه خراسان جنوبی، اظهار کرد: در کشور ۸ هزار و ۷۶۷ بقعه متبرکه وجود دارد که شامل امامزادگان، حرم مطهر پیامبران، علما و شهدای شاخص می‌شود و به همه این اماکن در سازمان اوقاف، بقاع متبرکه گفته می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در این زمینه گفت: این استان در مسیر مشهد قرار داشته و بسیاری از امامزادگان برای زیارت امام رضا (ع) به این منطقه سفر کرده‌اند که تعدادی از آنان نیز به شهادت رسیده یا در این مسیر فوت کرده‌اند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: مردم برای افرادی که در زمان حیات خود از شخصیت‌های وارسته برخوردار بوده‌اند، حرم‌هایی احداث کرده‌اند و مردم خراسان جنوبی نیز در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته و برای این امامزادگان بقاع متبرکه‌ای ساخته‌اند.

فعالیت ۲۲ هزار نفر در هیئت امنای بقاع متبرکه

وی با بیان اینکه بیش از ۲۲ هزار نفر در کشور به عنوان هیئت امنای بقاع متبرکه فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: از آنجا که بقاع متبرکه دولتی نیستند، توسط هیئت امنا اداره می‌شوند و سازمان اوقاف نیز بر اداره آنها نظارت دارد و با همکاری دیگر سازمان‌ها و نهادهای کشور، کار تسهیل‌گری در این زمینه را انجام می‌دهد.

حجت‌الاسلام نوروزپور با اشاره به سفر خود به خراسان جنوبی اظهار کرد: در این دو روزی که در خراسان جنوبی حضور داشتم، در مناطق مختلفی از شهرستان‌های استان حاضر شدم و شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودم که با کمک خیران و واقفان در خراسان جنوبی انجام شده است.

تخصیص وام به بقاع متبرکه در صورت تصویب درخواست

وی درباره پرداخت وام به بقاع متبرکه خاطرنشان کرد: در صورتی که بقاع متبرکه درخواستی در این زمینه ارائه کنند و درخواست آنها در کمیسیون مربوطه در استان به تصویب برسد، تخصیص لازم از سوی سازمان اوقاف کشور انجام خواهد شد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین درباره اختصاص اعتبار در ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های انجام‌شده گفت: ادارات کل اوقاف هر استان می‌توانند از محل پنج درصد اعتبارات مدیریتی در اختیار خود، در راستای ترویج فرهنگ وقف استفاده کنند.