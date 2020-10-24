به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره نقش اماکن مذهبی در فعالیت‌های دانش‌بنیان و اقتصادی گفت: راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در امامزادگان از اقداماتی بوده است که در زمینه مشارکت اماکن مذهبی در فعالیت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته و تاکنون بیش از ۱۵۰ نیروگاه در بقاع متبرکه راه‌اندازی شده است.



وی ادامه داد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تعداد نیروگاه‌ها تا پایان سال جاری به بیش از یک هزار عدد برسد؛ این نیروگاه‌ها علاوه بر تولید برق، در ایجاد درآمد مالی پایدار برای امامزاده‌ها نیز مفید هستند، چراکه بسیاری از امامزادگان ما درحال حاضر فاقد درآمد هستند.



مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف یادآور شد: وضعیت در حال حاضر به‌گونه‌ای است که از بیش ۸ هزار بقعه متبرکه در کشورمان، حدود ۵ هزار بقعه فاقد درآمد هستند، بنابراین به‌دنبال این هستیم تا تمام امامزادگان و بقاع متبرکه به درآمد پایداری دست پیدا کنند و از آنجا که درآمد حاصل از نیروگاه‌ها تضمینی است، به بهترین نحو ممکن می‌توان در این زمینه برنامه‌ریزی کرد.



حجت‌الاسلام نوروزپور در خصوص موضوع جذب توریست گفت: بقاع متبرکه و امامزادگان به‌عنوان مقصد گردشگری معرفی می‌شوند تا از این طریق نیز درآمدزایی خوبی را داشته باشیم؛ برای مثال درحال حاضر مسجد نصیرالملک در شیراز و امامزاده جعفر (ع) در یزد به‌عنوان مقصد گردشگری معرفی شده‌اند؛ نکته مهم این است که در این اماکن از طلابی که به چند زبان مسلط هستند استفاده شده تا بقاع متبرکه به‌خوبی به گردشگران خارجی معرفی و به سوالات مختلف آنها درباره اسلام پاسخ داده شود.



وی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در بقاع متبرکه، افزود: کارهای مرمت و عمرانی بقاع متبرکه نیز به‌طور جدی دنبال شده است، به‌طوریکه در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بقعه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند و کارهای ۶۰۰ بقعه نیز درحال انجام است.



مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ما ارائه برنامه و بودجه مشخص برای هر بقعه متبرکه است، به‌طوریکه در حال حاضر بقاع برنامه محور شده‌اند و اقدامات در زمینه‌های قرآنی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و .... مشخص شده است؛ از طرفی برای تدوین برنامه، از اعضای هیئت امنای بقاع نیز پیشنهاد می‌گیریم، چراکه آنها با مسائل بقعه خود بیشتر آشنا هستند.



حجت‌الاسلام نوروزپور در خصوص اختصاص شماره کارت‌هایی به هر بقعه متبرکه خاطرنشان کرد: اختصاص چهار عدد شماره کارت برای هر بقعه متبرکه در سال جاری از دیگر اقدامات نوین بود تا مردم بتوانند کمک‌های خود را به این شماره کارت‌ها واریز کنند؛ با این کار، افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز می‌توانند درصورت تمایل به بقاع متبرکه کمک کنند؛ درحال حاضر ۲۰ هزار شماره کارت در اختیار ما قرا گرفته است.