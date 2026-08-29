ورود سامانه بارشی به اردبیل از عصر امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، از عصر روز شنبه ۷ شهریورماه با ورود سامانه بارشی به منطقه، ضمن افزایش ابرناکی و تشدید وزش باد، دمای هوا به‌ویژه در طول روزها به‌صورت نسبی کاهش خواهد یافت.

فعالیت این سامانه بارشی از اواخر وقت شنبه تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق استان، به‌ویژه مناطق مرکزی و جنوبی، در بعضی ساعات شاهد رگبار باران و رعدوبرق موقتی خواهیم بود.

همچنین با تشدید وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای، به‌ویژه در روز یکشنبه ۸ شهریورماه، وجود دارد.

با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و همچنین شرایط فصلی و محلی، احتمال وقوع برخی مخاطرات جوی از جمله جاری شدن سیلاب ناگهانی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست؛ از این رو توصیه می‌شود شهروندان در زمان فعالیت سامانه بارشی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و توصیه‌های هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.