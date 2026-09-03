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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

یونیسف: ۲۰ میلیون کودک در یک سال دچار آزار جنسی آنلاین شده‌اند

یونیسف: ۲۰ میلیون کودک در یک سال دچار آزار جنسی آنلاین شده‌اند

براساس گزارش یونیسف، حدود ۲۰ میلیون کودک کاربر اینترنت در ۲۱ کشور فقط در یک سال در معرض سواستفاده جنسی یا استثمار در پلتفرم های دیجیتال قرار گرفته اند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که بیشتر پرونده های سواستفاده در شبکه های اجتماعی رخ داده است.

براساس گزارش یونیسف از هر پنج کودک ۱۲تا ۱۷ ساله در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین و شرق اروپا بیش از یک کودک حداقل یک نوع از سواستفاده جنسی یا استثمار را در پلتفرم های آنلاین در سال قبل از برگزاری این پژوهش،تجربه کرده است.

حدود ۱۵ میلیون کودک در این کشورهای محل تحقیق در معرض محتوای جنسی ناخواسته قرار گرفته بودند. ۹ میلیون کودک نیز برای انجام مکالمات جنسی یا اشتراک گذاری عکس های مستهجن تحت فشار قرار گرفته بودند. از سوی دیگر تصاویر مستجهن از چهار میلیون کودک بدون رضایت به اشتراک گذاشته شده بود.

تحقیقی که یونیسف توصیف کرده یکی از بزرگترین پژوهش ها در نوع خود است و براساس تحقیقات نماینده های ملی کشورها که بین سال های ۲۰۲۰تا ۲۰۲۵ بین حدود ۲۱ هزار کودک کاربر اینترنت در ۲۱ کشور از جمله کنیا، پاکستان، برزیل و صربستان انجام شده است.

حدود ۶۰ درصد از آزارهای گزارش شده در شبکه های اجتماعی به رهبری فیس‌بوک، واتس‌اپ، اینستاگرام، اسنپ‌چت و تیک‌تاک، رخ داده است، در حالی که ۱۴درصد در بازی‌های آنلاین رخ داده است.

سخنگوی متا در این باره گفت این تحقیق در سال ۲۰۲۰ و قبل از آن انجام شده که شرکت توصیه های حفاظتی یونیسف را اجرا کند.

کد مطلب 6936208

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