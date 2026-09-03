هنرمندان ایران در سوگ جنایت سیریک نوشتند؛ اشک بر عروسی آتش

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله بی رحمانه دشمن آمریکایی به روستای سیریک که منجر به شهادت مظلومانه تعدادی از هم وطنانمان در یک مجلس عروسی شد، برخی از هنرمندان و فعالان عرصه سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

محسن چاوشی؛ یک تکه از «بی‌بدن» در سوگواری هم وطن

محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ، در واکنش به جنایت آمریکایی‌ها در سیریک، با انتشار ویدئویی مرتبط با این حادثه، قطعه «بی‌بدن» را که حال‌وهوای سوگ و عزاداری دارد، با مخاطبان خود به اشتراک گذاشت.

مژده لواسانی؛ با لباس سفید رفت و با رخت عزا برگشت

مژده لواسانی مجری تلویزیون هم با انتشار عکسی متناسب با حادثه سیریک و بخشی از شعر نزار قبانی نوشت:

رفته بودی انار بیاوری / دانه هایت را آوردند

تکمله: با لباس سفید رفت و با رخت عزا برگشت

همه آنچه در جنگ و برای روایت «مستند من زنده ام» در جنوب ایران، بندرعباس، هرمز، میناب و اصفهان دیدم در سرم دوره می شود با این خبر. انگار موشک وسط خانه ما خورده، کاش دیده بودید چشم های زنان و مادران و دخترکان را که چه طور خون گریه می کردند ... من دیده ام، من دیده ام و از آن روز، ثانیه ای آن چشم ها از من دور نبوده اند. رفته بودند با لباس سپید عروس، با لباس عزا برگشتند ... ای داد از این داغ.

حامد سلطانی؛ یک کودک دیگر مهمان ماکان شد

حامد سلطانی مجری تلویزیون هم با انتشار تصویری گرافیکی از شهید ماکان نصیری که کودک دیگری را به آغوش کشیده است، نوشت:

یک کودک دیگر در حمله آمریکا به سیریک مهمان ماکان در بهشت شد.

رضا صادقی؛ تسلیت به مردم شریف سیریک عزیز

رضا صادقی خواننده جنوبی کشورمان هم درباره این جنایت نوشت:

تسلیت به مردم شریف سیریک عزیز؛ تسلیت به همه خانواده داغدار سیریک و تسلیت به مردم ایران و آرزوی سلامتی برای بازماندگان و آسیب دیدگان.

سید محمود رضوی؛ آنها به عزا کردن عروسی‌ها عادت دارند

سید محمود رضوی تهیه کننده سینما نیز این چنین نوشت:

اگر سربه سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم

آنها به عزا کردن عروسی‌ها عادت دارند؛ بعد از مدرسه میناب، لامرد و ... این بار یک مراسم عروسی در سیریک هدف قرار گرفت.

راحله امینیان؛ خدایا شاهد داغ هایی که بر قلب ما می نشیند باش

راحله امینیان مجری تلویزیون هم نوشت:

خدایا؛ شاهد داغ هایی که بر قلب ما می نشیند باش.

و تا همیشه ننگ و نفرین بر بی وطن های داخلی و خارج نشین و حتی آنهایی که بر اساس منافع شخصی وطن دوستی شان نمود می کند.

وحید آقاپور ؛ نمی خواهم نمک روی زخم بپاشم

وحید آقاپور بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما نیز در واکنش به این جنایت جنگی نوشته است:

کوهستک در سیریک هدف موشک قرار گرفته و انفجار باعث کشته و زخمی شدن چند تن از مردمی شده که در یک مراسم عروسی شرکت داشتند.

نمی خواهم نمک روی زخم بپاشم اما اگر خودتو آماده کردی که بگی «اونجا لانچر مخفی کرده بودن» بدون انسان نیستی: به صهیونیستی که فارسی بلده.

ژیلا صادقی؛ عموی عزیزتان یک عروسی را به عزا تبدیل کرد

ژیلا صادقی مجری تلویزیون نیز با انتشار تصویری از ترامپ و جنایت های جنگی اش نوشت:

راستی عموی عزیزتان ترامپ، یک عروسی را به عزا تبدیل کرد.

وی در یک پیام دیگر هم در فضای مجازی شخصی خود چنین نوشت:

کلکسیون کمک‌های عمو ترامپ هر روز داره تکمیل‌تر میشه!

علیرام نورایی؛ به کودکان خود معنی صلح و آزادی آمریکایی را بیاموزید

علیرام نورایی با اشاره به تاریخچه بمباران مراسم عروسی توسط آمریکا، به کنایه نوشته است:

به کودکان خود معنی صلح و آزادی آمریکایی را بیاموزید ...

احسان علیخانی، رزیتا غفاری، الهام اخوان، علی قلیچ، مسعود ده‌نمکی و اتابک نادری هم با انتشار تصاویری در فضای مجازی شخصی خود به جنایت آمریکا در جزیره سیریک واکنش نشان دادند.

همچنین ستاره سادات قطبی، پویا بیاتی، حامد عسکری، سارا روستاپور، نجم‌الدین شریعتی و سالار آقاپور از دیگر هنرمندانی هستند که با انتشار تصاویری انزجار خود را از این جنایت اعلام کردند.

حسین پورکریمی؛ حمله بشردوستانه عمو ترامپ به مجلس عروسی

حسین پورکریمی در واکنش به جنایت آمریکا در سیریک چنین نوشت:

حمله بشردوستانه عمو ترامپ به مجلس عروسی