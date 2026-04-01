جدیدترین واکنش هنرمندان به جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی تهیه کننده سینما درباره حمله وحشیانه به کشورمان یادداشتی نوشت.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«از مرگ جسمت نترس

هرگز آن را نمی بینی

از مرگ شرافت و وطن فروشی بترس

که هر روز آن را باید ببینی و تحمل کنی

ونسل های آینده تو نیز این رنج وخفت را باید به دوش بکشند.»

آیدین ظریف

آیدین ظریف سخنگوی خانه سینما برای وطن نوشت:

«دل به زبان نمی‌رسد لب به فغان نمی‌رسد

وقف بهار زندگیست لیک کجاست زندگی

ایران برای ما تنها یک قطعه از زمین نیست،

ریشه‌ای‌ست در جان و روح ما.

خاکِ وطن، دریایی‌ست از خاطره‌ها،

از عشق‌هایی که زیسته‌ایم،

از فداکاری‌هایی که دیده‌ایم.

هوای وطن، هرچند غبارآلود،

برای ما،

هنوز آرامش‌بخش و خواستنی‌ست.

و

هموطن …

کسی‌ست که با تمام دلخوری‌ها و رنجیدگی‌ها،

هنوز در دلش یک آرزو زنده است:

آزادیِ وطن.

این، گرانبهاترین میراث ماست

میراثی که نسل‌ها برایش ایستاده‌اند.

جایی خوانده بودم:

«جنگ چیز زشتی است،

اما زشت‌ترین چیز نیست؛

آن‌چه زشت‌تر است،

فرسودگیِ احساسِ میهن‌دوستی‌ست،

آنجا که باور کنیم

هیچ چیز ارزش جنگیدن ندارد.»

خاک‌ …

وطن…

خاکِ وطن…

اینجاست، جای زندگی.»

مهوش وقاری

مهوش وقاری، بازیگر درباره حال و هوای این‌ روزهای وطن نیز یادداشتی نوشت که بدین شرح است:

«در جنگ رمضان ما ایرانیان فهمیدیم همه از یک خانواده هستیم و فقط می‌خواهیم این خانه و خانواده را حفظ کنیم. اگر غیر از این باشد بهتر است اصلا زنده نباشیم!

درست است که این روزها شرایط سختی را سپری می‌کنیم، اما همه در تلاشیم میهن‌مان را با چنگ و دندان حفظ کنیم، ما نمی‌گذاریم یک تکه از وجودمان و پاره تنمان را از ما بگیرند. الان هم می‌بینیم که همه با هر عقیده‌ای کنار یکدیگر ایستاده‌اند و برای آبادانی ایران از خودگذشتگی می‌کنند و همبستگی در بین مردم موج می‌زند.

من هم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هنرمند هیچ موقع حاضر نشدم از کشورم دور شوم، اینجا خانه من است، مگر می‌توانم جایی غیر از خانه خودم احساس آرامش کنم؟!»

علیرضا داودنژاد

علیرضا داودنژاد، کارگردان سینما نیز نوشت:

«حقیقتِ جاری در تحولات جهان، پیامی روشن برای بشریت دارد: پیروزی از آنِ کسی نخواهد بود که انبار بزرگ‌تری از غول‌های آهنین دارد. در واقع امروز برای ابنای بشر آشکار می‌شود که «هویت» نه مشکل که راه حل است.

برخلافِ پندارِ سالیان دراز که هویتِ ملت‌ها را سدی در برابر جهانی‌سازی یا عاملی برای تنش معرفی می‌کردند، اکنون ثابت شده است که هویت، تنها پناهگاهِ استراتژیکی است که مانع از فروپاشیِ یک ملت در زیر حجم سنگینِ آتش و فشار می‌شود.

نهایتا ورق برگشته است: امروز دوران قدرت‌نمایی با تجهیزات عظیم‌الجثه به پایان رسیده و موفقیت از آنِ جانبی است که بتواند «اراده‌ی ملی» را به «دقت تکنولوژیک» گره بزند.این همان فرمولِ فاتحی است که در آن، تکنولوژی - چه در قالب یک دوربینِ کوچکِ فیلم‌سازی و چه در قالب یک پهپادِ نقطه‌زن - دیگر نه ابزاری برای ویرانی، بلکه نگهبانی برای صیانت از اصالت، خانه و هویتِ یک ملت است.

ایران با تکیه بر همین پیوند ، افق‌های جدیدی را در راهبردهای نظامی و انسانیِ جهان گشوده است.»

الهام پاوه‌نژاد

یادداشت الهام پاوه‌نژاد، بازیگر در واکنش به حمله وحشیانه دشمن به کشورمان بدین شرح است:

«هنوز جرأت نمی‌کنم به مناطق تخریب شده برم و از نزدیک زخم‌های شهر را ببینم. در تهران بارانیِ تن زخمی می‌چرخم، گل می‌خرم و یک جعبه شیرینی. اولین نوروزی‌ست که هفت سین نچیدم... خیابان همیشه دلبرم به سمت تجریش.»