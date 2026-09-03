استاندار بوشهر: شهید رئیسعلی دلواری متعلق به آینده ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر، از جمله دانش‌آموز شهید بحرانی از شهرستان دیر و سایر شهدای تجاوز اخیر آمریکا، جنایات دشمن را محکوم کرد.

استاندار بوشهر با گرامیداشت روز ۱۲ شهریور اظهار داشت: امروز سالروز شهادت سردار بزرگ جنوب، شهید والامقام رئیس‌علی دلواری است؛ تاریخی که در تقویم ملی ما به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار ثبت شده است.

وی با تأکید بر اینکه ۱۲ شهریور برای مردم استان بوشهر تنها یک مناسبت تقویمی نیست، تصریح کرد: این روز یادآور بخشی از هویت تاریخی، ملی و فرهنگی این سرزمین است و روزی است که فرزند دلاور تنگستان در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی، جان خود را فدا کرد.

زارع با تبیین ویژگی‌های اخلاقی شهید دلواری افزود: آنچه به ایشان و یارانشان در برابر قدرت نظامی استعمار، توان می‌بخشید، ایمان، غیرت، شجاعت و باور عمیق به دفاع از وطن بود.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت مردم جنوب در برابر نیروهای انگلیسی، به یکی از ماندگارترین جلوه‌های استعمارستیزی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شده است.

استاندار بوشهر با پیوند دادن آموزه‌های تاریخی به مأموریت نظام تعلیم و تربیت گفت: وظیفه ما این است که این تاریخ را صرفاً به عنوان واقعه‌ای مربوط به گذشته روایت نکنیم، بلکه درس‌ها و پیام‌های آن را برای نسل امروز و فردای ایران تبیین کنیم.

وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم جوان ایرانی در عرصه‌های علم، فناوری، اقتصاد و فرهنگ عزتمند باشد، باید روحیه خودباوری، مسئولیت‌پذیری و هویت ملی را از دوران مدرسه در او تقویت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش تصریح کرد: ۱۲ شهریور با مأموریت آموزش و پرورش پیوند می‌خورد؛ ما باید از تاریخ برای ساختن آینده استفاده کنیم. رئیس‌علی دلواری متعلق به گذشته نیست، بلکه متعلق به آینده ایران است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از تلاش‌های فرهنگیان استان، بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان بوشهری تأکید کرد و افزود: سرمایه اصلی استان، نسل آینده است و هر میزان در آموزش و تربیت این نسل سرمایه‌گذاری کنیم، در واقع برای آینده بوشهر و ایران سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به‌ویژه در زمینه بازگشایی مدارس در شهرها و روستاهای استان بوشهر شد.

استاندار بوشهر در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تأمین نیروی انسانی و حل چالش‌های موجود، با ابراز رضایت از برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش و مدیران شهرستان‌ها و مناطق گفت: تأکید ما بر این است که از ابتدای ماه مهر، هیچ کلاسی در استان بدون معلم باقی نماند.