به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از عملیات اجرایی راهآهن کرمانشاه ـ اسلامآباد غرب، این پروژه را یکی از چهار مسیر ریلی اولویتدار کشور و مهمترین کلانپروژه عمرانی استان عنوان کرد.
وی با اشاره به ابعاد ملی و فرامرزی این طرح اظهار کرد: در صورت تأمین بهموقع منابع مالی، عملیات اجرایی قطعه کرمانشاه تا اسلامآباد غرب میتواند حداکثر ظرف یک سال آینده به پایان برسد و این مسیر برای بهرهبرداری آماده شود.
استاندار کرمانشاه به توافق اخیر ایران و عراق درباره توسعه این خط ریلی اشاره کرد و افزود: در جریان سفر اخیر نخستوزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران، تفاهمنامهای برای آغاز عملیات اجرایی خط ریلی از سمت خاک عراق به امضا رسید که میتواند روند اتصال ریلی دو کشور را شتاب ببخشد.
حبیبی با اشاره به ظرفیت مسافری و باری راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد گفت: مرز خسروی یکی از سه پایانه مرزی پرتردد کشور است و بخش قابل توجهی از مسیر تردد زائران اربعین در جغرافیای استان کرمانشاه و تا محور اسلامآباد غرب مشترک است.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد زائران اربعین در جغرافیای استان کرمانشاه و تا محور اسلامآباد غرب تردد مشترک دارند که بخشی از آنها به سمت مرز مهران و بخش عمده نیز از مسیر مرز خسروی به سمت عتبات عالیات حرکت میکنند؛ بنابراین راهاندازی این خط ریلی میتواند نقش مهمی در تسهیل و روانسازی جابهجایی زائران داشته باشد.
استاندار کرمانشاه همچنین اتصال ریلی به عراق را دارای اهمیت ویژه اقتصادی دانست و گفت: کرمانشاه حدود ۴۰ درصد از صادرات زمینی جمهوری اسلامی ایران به عراق را به خود اختصاص داده است و اتصال ریلی استان به خسروی و بغداد میتواند موجب کاهش هزینههای حملونقل، تقویت مبادلات تجاری و افزایش صادرات به عراق شود.
حبیبی درباره وضعیت اعتباری این پروژه نیز اظهار کرد: راهآهن کرمانشاه ـ خسروی به صورت مستمر و مستقیم در حوزه معاونت اجرایی ریاستجمهوری پایش میشود و در سفر سال گذشته رئیسجمهور به استان، نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان معادل ۶ همت اعتبار عمرانی به این پروژه اختصاص یافت.
وی با تشریح روند اجرای پروژه افزود: عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه دارد و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) در سه جبهه کاری و با همکاری چندین پیمانکار، اجرای بخشهای مختلف پروژه را دنبال میکند.
استاندار کرمانشاه گفت: بیش از ۴۰۰ نفر نیروی اجرایی و افزون بر ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در بخشهای مختلف از جمله زیرسازی، احداث ابنیه، حفر تونل و روسازی مشغول فعالیت هستند و تاکنون میزان زیرسازی مسیر تا اسلامآباد غرب به ۸۵ درصد رسیده و حدود ۸ کیلومتر نیز ریلگذاری شده است.
حبیبی مهمترین نیاز پروژه را تأمین منظم منابع مالی دانست و عنوان کرد: از نظر توان فنی، مهندسی و اجرایی مانع جدی برای پیشبرد این طرح وجود ندارد و مسئله اصلی، تزریق بهموقع اعتبارات است.
وی افزود: رایزنی و پیگیریهای مستمر با سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی ریاستجمهوری برای تأمین منابع مورد نیاز ادامه دارد تا این مسیر ریلی در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
در جریان این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، فرماندار شهرستان کرمانشاه و مدیرکل حوزه استاندار نیز حضور داشتند.
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