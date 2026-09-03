به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نوراله‌زاده رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در حاشیه این رویداد اظهار کرد: نمایشگاه اینوتکس در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین رویدادهای زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور تبدیل شده است؛ رویدادی که صرفاً یک نمایشگاه برای عرضه محصولات و دستاوردهای فناورانه نیست، بلکه بستری برای ارتباط، شبکه‌سازی، سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان بازیگران مختلف این زیست‌بوم است.

نوراله‌زاده ادامه داد: در چنین رویدادی، حضور صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با همین رویکرد شکل گرفت؛ یعنی حضور در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شنیدن دغدغه‌ها و نیازهای آنها و معرفی ظرفیت‌های حمایتی و خدماتی صندوق برای کمک به مسیر رشد و توسعه آنها. غرفه صندوق نوآوری و شکوفایی در این نمایشگاه، فرصتی بود برای ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری. تلاش کردیم در این فضا، علاوه بر معرفی خدمات و حمایت‌های صندوق، از نزدیک با مسائل و چالش‌های شرکت‌ها آشنا شویم و متناسب با نیازهای آنها، مسیرهای حمایتی و خدمات قابل ارائه را تبیین کنیم. اما یکی از موضوعات مهمی که امروز در زیست‌بوم فناوری کشور بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، تأمین مالی و دسترسی شرکت‌های نوآور به سرمایه است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، ایده و محصول دارند، تیم متخصص دارند و حتی بازار مناسبی را شناسایی کرده‌اند؛ اما برای عبور از مرحله توسعه و رسیدن به مقیاس اقتصادی، نیازمند سرمایه هستند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز به دنبال فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند؛ فرصت‌هایی که بتوانند علاوه بر بازده اقتصادی، در توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور نیز نقش‌آفرین باشند. اینجاست که مفهوم هم‌رسانی سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر اهمیت پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در اینوتکس، «کافه سرمایه» با همین هدف شکل گرفته است؛ فضایی برای اینکه طرح‌ها و شرکت‌های متقاضی سرمایه، متناسب با حوزه فعالیت و نیاز مالی خود، به سرمایه‌گذاران مرتبط معرفی شوند و امکان گفت‌وگوی مستقیم و تخصصی میان دو طرف فراهم شود. به اعتقاد من، ارزش کافه سرمایه فقط در برگزاری چند جلسه مذاکره خلاصه نمی‌شود.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: ارزش واقعی آن در این است که یک ایده بتواند سرمایه‌گذار مناسب خود را پیدا کند، یک سرمایه‌گذار بتواند یک فرصت واقعی و قابل اتکا را شناسایی کند و یک ارتباط اولیه بتواند در ادامه به یک همکاری و سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در واقع، ما به دنبال ایجاد یک زنجیره هستیم: ایده، فناوری، سرمایه، توسعه و در نهایت بازار. اگر این زنجیره به‌درستی شکل بگیرد، نتیجه آن تنها رشد یک شرکت نخواهد بود؛ بلکه به ایجاد اشتغال، توسعه فناوری، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و در نهایت تقویت اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

وی گفت: نکته مهم دیگر این است که نقش صندوق نوآوری و شکوفایی را نباید صرفاً در تأمین مالی مستقیم خلاصه کرد. مأموریت ما این است که تا حد امکان، موانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش دهیم و آنها را به منابع، فرصت‌ها و بازیگران مورد نیازشان متصل کنیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: امروز در کشور ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ و صنایع وجود دارد. در مقابل، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز ایده‌ها و راهکارهای ارزشمندی دارند.

وی ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، ایجاد ارتباط مؤثر میان این ظرفیت‌ها است.نمایشگاه اینوتکس می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال این دو طرف باشد؛ جایی که سرمایه‌گذار با فناوری مواجه می‌شود و شرکت فناور نیز فرصت پیدا می‌کند خود را به سرمایه‌گذار، صنعت، بازار و شرکای تجاری معرفی کند.

نوراله‌زاده گفت: از همین منظر، حضور صندوق نوآوری و شکوفایی در این رویداد را باید بخشی از یک رویکرد بزرگ‌تر دانست؛ رویکردی که هدف آن تسهیل‌گری، شبکه‌سازی و کمک به تبدیل ظرفیت‌های فناورانه کشور به ارزش اقتصادی و اجتماعی است. امروز دیگر صرف داشتن یک ایده یا حتی یک فناوری موفقیت را تضمین نمی‌کند.

وی گفت: آنچه اهمیت دارد، توانایی رساندن فناوری به بازار، جذب سرمایه مناسب، توسعه کسب‌وکار و ایجاد ارزش است و ما در صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش می‌کنیم در این مسیر در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در پایان، لازم می‌دانم از برگزارکنندگان نمایشگاه اینوتکس، پارک فناوری پردیس، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و همه عزیزانی که در این رویداد حضور داشتند و برای شکل‌گیری این تعاملات تلاش کردند، صمیمانه تشکر کنم.

وی گفت: امیدوارم جلسات و ارتباطاتی که در این نمایشگاه و به‌ویژه در کافه سرمایه شکل گرفته است، صرفاً به گفت‌وگوهای چند روزه محدود نشود و شاهد آن باشیم که این ارتباطات در ادامه به سرمایه‌گذاری‌های موفق، رشد شرکت‌ها، توسعه بازار و شکل‌گیری کسب‌وکارهای بزرگ و اثرگذار دانش‌بنیان منجر شود.

نوراله زاده تصریح کرد: باور داریم آینده اقتصاد کشور، بیش از هر زمان دیگری، به نوآوری، فناوری و سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌ها و توانمندی‌های جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته است و رسالت ما این است که کمک کنیم این ایده‌ها، فرصت رشد پیدا کنند.