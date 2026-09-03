به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان البرز تا ابتدای هفته آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و احتمال گردوغبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، امروز پنجشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد لحظه‌ای و احتمال گردوغبار محلی است و فردا جمعه نیز همین شرایط با وزش باد گاهی ادامه خواهد داشت.

برای روز شنبه نیز آسمان صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است. همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه احتمال گردوغبار در نقاطی از استان وجود دارد.

دمای هوای کرج طی این مدت روند افزایشی خواهد داشت و بیشینه دما روز شنبه به ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. همچنین سرعت وزش باد در برخی ساعات به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

هواشناسی البرز همچنین اعلام کرده است که با توجه به شرایط جوی، در برخی نقاط استان احتمال وزش باد و ایجاد گردوغبار وجود دارد.