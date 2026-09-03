به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در بازدید از غرفه همراه اول در نمایشگاه اینوتکس، رویکرد جدید این شرکت در حمایت از استارتاپ‌ها و حرکت به سمت نوآوری باز را اقدامی موثر در تقویت زیست‌بوم فناوری کشور دانست.

در جریان این بازدید، متخصصان همراه اول تازه‌ترین استراتژی این شرکت در حوزه نوآوری را تشریح کردند. این رویکرد بر عبور از تمرکز صرف بر تحقیق و توسعه داخلی و استفاده گسترده‌تر از ظرفیت شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها برای پاسخ به نیازهای فناورانه همراه اول استوار است.

بر اساس این استراتژی، همراه اول تلاش می‌کند با حمایت و سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارهای نوآور، علاوه بر تامین بخشی از نیازهای فناورانه خود، به رشد شرکت‌های کوچک‌تر و توسعه زنجیره نوآوری در کشور نیز کمک کند.

افشین با استقبال از این تغییر رویکرد، آن را نوعی «بازگشت به سر خط» توصیف کرد و گفت: «وقتی شرکت‌های بزرگ فقط روی توسعه داخلی خود تمرکز کنند، چشمه نوآوری در اکوسیستم ضعیف می‌شود. اما سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های کوچک‌تر، باعث شکل‌گیری زنجیره‌های قدرت و تقویت کل مجموعه می‌شود.»

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در استارتاپ‌ها و مجموعه‌های فناور را برای اقتصاد کشور ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد همراه اول مسیر تازه خود در توسعه نوآوری باز و حمایت از زیست‌بوم استارتاپی را با قدرت ادامه دهد.