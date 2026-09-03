به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات تیمی حافظان و قاریان قرآن کریم با عنوان «لیگ قرآنی ضحی» همزمان با گرامیداشت شهدای قرآنی استان گیلان برگزار خواهد شد.
این دوره از مسابقات به پاسداشت یاد و نام «امام قرآنیان و رهبر شهیدان» و همچنین شهیده مرضیه نبوینیا، حافظ قرآن کریم و پرستار شهید گیلانی، اختصاص یافته است.
مرضیه نبوینیا از حافظان قرآن کریم استان گیلان بود که مراحل حفظ قرآن را از طریق مؤسسه همیار قرآن بهصورت مجازی دنبال میکرد.
با اعلام ستاد برگزاری لیگ قرآنی ضحی، پنجمین دوره این مسابقات با هدف گرامیداشت این شهیده قرآنی و شهدای قرآنی برگزار میشود و جزئیات ویژهبرنامههای مرتبط با این نامگذاری متعاقباً اعلام خواهد شد.
بر اساس ضوابط اعلام شده تیمها میتوانند توسط شخصیتهای حقوقی شامل تشکلهای قرآنی، مجموعه های فرهنگی و دینی و مدارس یا شخصیتهای حقیقی از جمله استادان، حافظان و قاریان قرآن تشکیل شوند.
هر تیم از سه متسابق و یک مدیر تشکیل میشود که در تیمهای وابسته به شخصیتهای حقوقی، مدیر تشکل و در تیمهای تشکیلشده توسط شخصیتهای حقیقی، مربی یا یکی از اعضای تیم بهعنوان مدیر معرفی خواهد شد.
رشتههای این دوره شامل حفظ جزء ۳۰ ویژه افراد زیر ۱۸ سال، حفظ سه، پنج، ۱۰ و ۲۰ جزء، حفظ کل، حفظ موضوعی و قرائت قرآن کریم است.
در رشتههای حفظ اجزاء، تمامی اعضای تیم باید در یک رشته و بهصورت پیوسته فعالیت کنند. همچنین در رشته قرائت بخش برادران، ترکیب تیم شامل یک نفر در بخش تحقیق، یک نفر ترتیل و یک نفر مؤذن و در بخش خواهران شامل یک نفر تحقیق، یک نفر ترتیل و یک نفر دعاخوان خواهد بود.
رشته حفظ موضوعی نیز بر اساس طرح «زندگی با آیه ها» برگزار میشود و جزئیات مربوط به این بخش متعاقباً اعلام خواهد شد.
همچنین تمامی تیمها باید حداقل امتیاز ۷۰ را کسب کنند و معدل امتیازات تیم نیز نباید کمتر از ۷۰ باشد. تیمهایی که امتیازی کمتر از ۷۰ کسب کنند، در مراحل بعدی یک گروه سقوط خواهند کرد.
تفصیل مراحل مسابقات و تغییرات جدید در نحوه اجرای این دوره، مهرماه اطلاعرسانی خواهد شد.
ثبتنام پنجمین دوره لیگ قرآنی ضحی از هشتم شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند با تکمیل فرم اعلامشده در مسابقات ثبتنام کنند.
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