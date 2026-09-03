چهارمحال و بختیاری باید به مقصد ماندگاری نخبگان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر پنج شنبه در نشست نخبگان چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی اگرچه از مزیت‌های استان به شمار می‌رود، اما مهم‌ترین پشتوانه چهارمحال و بختیاری، سرمایه انسانی و ظرفیت علمی موجود در میان جوانان و نخبگان است.

وی ادامه داد: رویکرد توسعه‌ای استان باید بر پایه ظرفیت‌های علمی و فناورانه شکل بگیرد و نمی‌توان آینده چهارمحال و بختیاری را صرفاً با تکیه بر منابع خام و توسعه صنایع آلاینده ترسیم کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای جامعه نخبگانی افزود: نخست باید مشخص شود چه ظرفیت‌هایی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، تخصصی و فناوری در استان وجود دارد و این ظرفیت‌ها در یک چارچوب منسجم ساماندهی شوند.

مردانی بیان کرد: شناسایی دقیق نخبگان می‌تواند زمینه ارتباط مؤثرتر آنان با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی را فراهم کند و از پراکندگی ظرفیت‌های علمی جلوگیری شود.

وی یکی از دغدغه‌های جدی استان را حفظ نیروهای متخصص دانست و گفت: زمانی که یک نخبه چشم‌اندازی برای اشتغال، فعالیت تخصصی و زندگی در استان نداشته باشد، مهاجرت برای او به یک انتخاب طبیعی تبدیل می‌شود؛ بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از کارآفرینی، تأمین مسکن و فراهم کردن امکان فعالیت حرفه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در تعامل با دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها باید مسائل خود را به‌عنوان پروژه‌های قابل حل در اختیار جامعه علمی قرار دهند تا پژوهش‌ها از فضای نظری فاصله گرفته و به پاسخ‌هایی برای نیازهای واقعی استان تبدیل شوند.

مردانی با اشاره به برخی چالش‌های اساسی استان تصریح کرد: موضوعاتی مانند مدیریت منابع آب، انرژی، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، صنعت، توسعه گردشگری و حمل‌ونقل، عرصه‌هایی هستند که می‌توان از توان نخبگان و پژوهشگران برای ارائه راهکارهای کاربردی در آنها استفاده کرد.

وی افزود: ارتباط میان نخبگان و دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً به برگزاری نشست‌ها محدود شود، بلکه باید خروجی این تعامل به طرح، محصول و راهکار عملیاتی منجر شود و در نهایت امکان تجاری‌سازی دستاوردهای علمی نیز فراهم آید.

مردانی با اشاره به نقش دولت در تقویت زیست‌بوم فناوری استان گفت: برای اینکه ایده‌های نخبگان از مرحله طرح عبور کرده و به محصول برسند، حمایت مالی و اعتباری ضروری است و استان در این زمینه نیازمند توجه ویژه معاونت علمی ریاست جمهوری است.

وی اختصاص یک خط اعتباری مشخص برای حمایت از طرح‌های نوآورانه را از مطالبات چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود صندوق‌های حمایتی معاونت علمی، منابع ویژه‌ای برای پروژه‌های پیشران و طرح‌هایی که قابلیت تجاری‌سازی دارند اختصاص دهند تا مسیر تبدیل ایده به محصول در استان کوتاه‌تر شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ساختمان بنیاد نخبگان استان پرداخت و اظهار کرد: ساختمان اداری این بنیاد در تیرماه ۱۴۰۲ افتتاح شده، اما عملیات عمرانی آن هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است

وی توضیح داد: در فاز نخست، اقداماتی از جمله اجرای نرده، دیوارکشی و نصب تابلو باقی مانده و در مرحله دوم نیز پارکینگ، فضای سبز، نورپردازی و آسفالت باید اجرا شود.

مردانی از رئیس بنیاد ملی نخبگان درخواست کرد برای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل این مجموعه از محل منابع ملی، مساعدت لازم صورت گیرد تا ساختمان بنیاد نخبگان هرچه سریع‌تر به یک مرکز مجهز و شایسته برای ارائه خدمات به جامعه نخبگانی استان تبدیل شود.

وی تأکید کرد: مدیریت استان خود را متعهد به حمایت از نخبگان می‌داند و آماده است ظرفیت‌های موجود را در کنار حمایت‌های دولت قرار دهد تا با شکل‌گیری یک همکاری مشترک، مسیر توسعه علمی و اقتصادی چهارمحال و بختیاری شتاب بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد: نتیجه این حمایت‌ها و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان، قرار گرفتن استان در شمار قطب‌های اثرگذار اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری کشور باشد.