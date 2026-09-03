کاظمی: ۵۰ هزار کلاس درس استانداردسازی و ۲۰ هزار کلاس هوشمندسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، با تشریح مهمترین اقدامات و برنامههای وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد: فرهنگ و آموزش از مسائل فرا راهبردی کشور به شمار میروند و لازم است تمامی سیاستگذاریها و برنامههای کلان کشور با پیوست تعلیم و تربیت طراحی و اجرا شوند.
وی افزود: در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، نظام تعلیم و تربیت جایگاهی اساسی دارد و بسیاری از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی که امروز با آنها مواجه هستیم، ریشه در کمتوجهی به دو نهاد خانواده و مدرسه دارد که نقش تعیینکنندهای در شکلگیری سلامت و سعادت جامعه ایفا میکنند.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: یکی از مسائل دیرینه این حوزه، فاصله میان نگاه نظری و اجرای سیاستهای آموزشی بوده است و تلاش شده در دوره کنونی این فاصله کاهش پیدا کند و آموزشوپرورش از سطح شعار و اولویتگذاری نظری به جایگاه واقعی خود در برنامهریزیهای کشور برسد.
کاظمی با اشاره به شرایط سالهای اخیر گفت: در زمان دریافت رأی اعتماد نیز بر این موضوع تأکید کردم که امیدوارم آموزشوپرورش برای نخستین بار به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شود و امروز شاهد آن هستیم که در دولت دکتر پزشکیان، آموزش در عمل مورد توجه رئیسجمهور، اعضای هیئت دولت و استانداران قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داد که نخستین سال فعالیت دولت با محدودیتهای مالی و دشواریهای عمومی کشور همراه بود اما با وجود این شرایط، اقدامات گستردهای در حوزه تعلیم و تربیت به انجام رسید.
سال تحصیلی را با قدرت آغاز میکنیم
وزیر آموزشوپرورش یکی از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه را ارتقای کیفیت آموزشی و توانمندسازی معلمان دانست و اظهار کرد: تقویت دانشگاه فرهنگیان و تدوین یک نقشه راه دقیق آموزشی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود کیفیت نظام آموزشی در کنار توسعه زیرساختها ارتقا یابد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه عدالت آموزشی افزود: در سال نخست حدود ۴۰۰ مدرسه و در سال دوم نزدیک به ۹۰۰ واحد آموزشی احداث شده است و با افتتاح مدارس جدید تا آغاز مهرماه، شمار مدارس ساختهشده به حدود یک هزار و ۳۰۰ واحد خواهد رسید.
وی ادامه داد: بیش از ۱۳ هزار کلاس درس نیز تا مهرماه احداث میشود و در کنار توسعه فضاهای آموزشی، بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس بهسازی و نوسازی شده و ۵۰ هزار کلاس نیز استانداردسازی شدهاند.
وزیر آموزشوپرورش گفت: نزدیک به ۲۰ هزار کلاس درس نیز به فناوریهای نوین آموزشی مجهز شدهاند که این اقدامات در کنار توسعه فضاهای آموزشی، بخشی از برنامههای وزارتخانه برای تحقق عدالت و ارتقای کیفیت آموزش در سراسر کشور است.
کاظمی تصریح کرد: برنامهای جز اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش نداریم و تمامی اقدامات باید در چارچوب این سند دنبال شود که روح حاکم بر آن بر سه محور عدالت، کیفیت و هویت استوار است.
عدالت، کیفیت و هویت محور تحول هستند
وی عدالت آموزشی را پایه و زیربنای سایر عدالتها در کشور دانست و افزود: دستیابی به عدالت آموزشی، زمینهساز تحقق عدالت در سایر حوزهها و همچنین یکی از الزامات توسعه کشور است.
کاظمی ادامه داد: کیفیت آموزشی نیز مسیر رشد علمی و پیشرفت همهجانبه کشور را فراهم میکند و باید برای ارتقای آن، برنامهریزی دقیق و مستمر انجام شود.
وی با اشاره به مؤلفه هویت در سند تحول بنیادین اظهار کرد: هویت نیز به دنبال تربیت انسانهایی مؤمن، مسئولیتپذیر، ایثارگر و مشارکتجو است و نظام تعلیم و تربیت باید در کنار آموزش علمی، این ابعاد را نیز مورد توجه قرار دهد.
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه مدیریت نظام آموزشی در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: از نخستین ساعات آغاز جنگ، روند تعلیم و تربیت کشور حتی برای یک دقیقه متوقف نشد و برای استمرار آموزش، چند سناریوی مختلف در نظر گرفته شد.
کاظمی افزود: مدرسه مجازی از طریق شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و بستههای آموزشی آفلاین برای مناطقی که امکان دسترسی به آموزش مجازی نداشتند، سه مسیر اصلی برای تداوم آموزش دانشآموزان در آن شرایط بود.
آموزش در دوران جنگ متوقف نشد
وی ادامه داد: این شیوهها موجب شد حتی دانشآموزان مناطق دورافتاده و روستاها نیز امکان دسترسی به محتوای آموزشی و تدریس معلمان را داشته باشند و فرآیند آموزش تا پایان سال تحصیلی استمرار پیدا کند.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی گفت: در حدود ۲۲ روز، نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز در سراسر کشور در حدود ۴۰ عنوان امتحان نهایی شرکت کردند که از نظر گستردگی میتوان آن را با برگزاری ۲۲ کنکور سراسری مقایسه کرد.
کاظمی تصحیح اوراق امتحانات نهایی را نیز از سنگینترین عملیاتهای آموزشی کشور عنوان کرد و افزود: این مرحله نیز با موفقیت به پایان رسید و فرآیند مربوط به امتحانات نهایی در شرایط دشوار کشور مدیریت شد.
وی همچنین به نقش آموزشوپرورش در پشتیبانی از مردم در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۰ هزار مدرسه برای اسکان آسیبدیدگان و ارائه خدمات فرهنگی در اختیار قرار گرفت و مجموعه آموزشوپرورش در کنار دیگر دستگاهها در خدمترسانی به مردم نقشآفرینی کرد.
وزیر آموزشوپرورش اضافه کرد: شبکهای متشکل از هفت هزار و ۷۰۰ مدرسه نیز به عنوان پایگاه فرهنگی شکل گرفت و برنامههایی از جمله سرود، نمایش، جشن تکلیف، فعالیتهای جهادی و برنامههای حماسی در میدانها و محلات برگزار شد.
روایت دقیق جنگ را به نسل جدید منتقل میکنیم
کاظمی یکی از مأموریتهای مهم آموزشوپرورش پس از جنگ را انتقال روایت صحیح و دقیق این رویداد به نسل جدید دانست و اظهار کرد: برای تحقق این هدف از ظرفیت کتابهای درسی، فعالیتهای پرورشی و برنامههای فوقبرنامه استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: نسل جدید باید در جریان روایت دقیق رویدادها قرار گیرد و آموزشوپرورش ظرفیتهای مختلف خود را برای تبیین صحیح این موضوع به کار خواهد گرفت.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: اراده وزارتخانه بر این است که سال تحصیلی با حضور دانشآموزان و با اقتدار آغاز شود و برای شرایط و سناریوهای مختلف نیز برنامهریزی لازم انجام شده است.
کاظمی در ادامه با اشاره به گستردگی جامعه مخاطبان آموزشوپرورش اظهار کرد: این وزارتخانه با حدود ۱۷ میلیون دانشآموز و بیش از یک میلیون فرهنگی، بزرگترین فصل مشترک میان دولت و ملت محسوب میشود و نحوه مدیریت آن تأثیر مستقیمی بر آینده کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت علما و مسئولان استان قم از نظام تعلیم و تربیت ارزشمند است و امیدواریم آموزشوپرورش بتواند با اتکا به این ظرفیتها، مأموریت خود را در مسیر تربیت نسل آینده و ارتقای کیفیت آموزشی با سربلندی به انجام برساند.
قم- وزیر آموزشوپرورش گفت: بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس بهسازی و نوسازی، ۵۰ هزار کلاس استانداردسازی و نزدیک به ۲۰ هزار کلاس نیز به فناوریهای نوین آموزشی مجهز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، با تشریح مهمترین اقدامات و برنامههای وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد: فرهنگ و آموزش از مسائل فرا راهبردی کشور به شمار میروند و لازم است تمامی سیاستگذاریها و برنامههای کلان کشور با پیوست تعلیم و تربیت طراحی و اجرا شوند.
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