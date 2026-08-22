صدور هشدار سطح نارنجی؛ طوفان تندری، رگبار شدید و گردوخاک در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۸ هواشناسی، از توفان تندری، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای و گردوخاک در مناطق مرکزی استان و سواحل از بعدازظهر شنبه ۳۱ مردادماه خبر داد.

وی اظهار کرد: از بعدازظهر شنبه ۳۱ مردادماه تا اواخر وقت همان روز، توفان تندری، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات و مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان و سواحل مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه منطقه اثر این مخاطره شامل ارتفاعات و مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان و سواحل مرکزی به ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد، بستک، خمیر، بندرلنگه، بندرعباس، قشم و جزیره بزرگ‌تر خواهد بود، اظهار داشت: در پاره‌ای نقاط مناطق مرکزی استان و نزدیک سواحل، وزش باد نسبتاً شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره، تصریح کرد: کاهش موقت دید افقی، کاهش کیفیت هوا، طغیان رودخانه‌های فصلی و آسیب به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند. همچنین از فعالان دریایی خواست از تردد شناورهای سبک و صیادی خودداری کرده و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها را فراهم آورند.