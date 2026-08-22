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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

صدور هشدار سطح نارنجی؛ طوفان تندری، رگبار شدید و گردوخاک در هرمزگان

صدور هشدار سطح نارنجی؛ طوفان تندری، رگبار شدید و گردوخاک در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۸ هواشناسی، از توفان تندری، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای و گردوخاک در مناطق مرکزی استان و سواحل از بعدازظهر شنبه ۳۱ مردادماه خبر داد.

وی اظهار کرد: از بعدازظهر شنبه ۳۱ مردادماه تا اواخر وقت همان روز، توفان تندری، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات و مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان و سواحل مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه منطقه اثر این مخاطره شامل ارتفاعات و مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان و سواحل مرکزی به ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد، بستک، خمیر، بندرلنگه، بندرعباس، قشم و جزیره بزرگ‌تر خواهد بود، اظهار داشت: در پاره‌ای نقاط مناطق مرکزی استان و نزدیک سواحل، وزش باد نسبتاً شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره، تصریح کرد: کاهش موقت دید افقی، کاهش کیفیت هوا، طغیان رودخانه‌های فصلی و آسیب به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند. همچنین از فعالان دریایی خواست از تردد شناورهای سبک و صیادی خودداری کرده و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها را فراهم آورند.

کد مطلب 6923792

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