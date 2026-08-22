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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

تداوم ناپایداری‌های جوی در هرمزگان تا سه‌شنبه

تداوم ناپایداری‌های جوی در هرمزگان تا سه‌شنبه

بندرعباس-مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تداوم ناپایداری‌های جوی، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد شدید در ارتفاعات استان تا ۳ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۹ (پیرو هشدار شماره ۲۸)، اعلام کرد که از بعدازظهر شنبه ۳۱ مردادماه تا اواخر وقت سه‌شنبه ۳ شهریورماه، طی ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، ناپایداری‌های جوی به صورت رشد ابرهای همرفتی و گسترش ابر تا نواحی ساحلی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه منطقه اثر این مخاطره شامل ارتفاعات استان به ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد، بستک، بندرعباس، خمیر و بندرلنگه و همچنین سواحل مرکزی و غربی استان خواهد بود، اظهار داشت: در پاره‌ای نقاط مرکزی و غربی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز، در صورت عدم رخداد بارش، احتمال تندباد موقتی، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره، تصریح کرد: احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک در اثر تندباد لحظه‌ای و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله پیامدهای این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند.

کد مطلب 6924300

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