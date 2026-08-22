به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۹ (پیرو هشدار شماره ۲۸)، اعلام کرد که از بعدازظهر شنبه ۳۱ مردادماه تا اواخر وقت سهشنبه ۳ شهریورماه، طی ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، ناپایداریهای جوی به صورت رشد ابرهای همرفتی و گسترش ابر تا نواحی ساحلی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات استان پیشبینی میشود.
مهرداد حسنزاده با تأکید بر اینکه منطقه اثر این مخاطره شامل ارتفاعات استان به ویژه شهرستانهای بشاگرد، حاجیآباد، بستک، بندرعباس، خمیر و بندرلنگه و همچنین سواحل مرکزی و غربی استان خواهد بود، اظهار داشت: در پارهای نقاط مرکزی و غربی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز، در صورت عدم رخداد بارش، احتمال تندباد موقتی، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره، تصریح کرد: احتمال طغیان رودخانههای فصلی و بالا آمدن آب رودخانهها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک در اثر تندباد لحظهای و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله پیامدهای این سامانه است.
حسنزاده در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به اطمینان از استحکام سازههای سبک، احتیاط در ترددهای جادهای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند.
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