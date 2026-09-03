به گزارش خبرگزاری مهر،خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در نبطیه الفوقا و اطراف کفرمان در جنوب این کشور را بمباران کردند.

همزمان، حملات هوایی رژیم صهیونیستی المنصوری، زوطر شرقی و وادی السلوقی را نیز هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، نبطیه الفوقا نیز هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

پیشتر، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته بودند. این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.

از زمان امضای این توافق تاکنون، رژیم صهیونیستی بارها آن را نقض کرده است.