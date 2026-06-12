امام جمعه موقت قزوین: مقاومت تنها راه حفظ عزت و استقلال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین اظهار کرد: خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار داده شده‌اند که با سخنان فریبنده در مسیر انحراف انسان‌ها گام برمی‌دارند.

وی افزود: شیطان تنها به موجودی مانند ابلیس محدود نمی‌شود، بلکه هر فرد یا جریانی که خود از مسیر حق منحرف شده و دیگران را نیز به انحراف بکشاند، مصداقی از شیطان است و امروز نمونه آشکار این شیطان‌صفتی را می‌توان در رفتار قدرت‌های استکباری جهان مشاهده کرد.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: شیطان بزرگ طی ۴۷ سال گذشته هر اقدامی که در توان داشته برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، ایجاد ناامنی و انحراف ملت ایران به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه موقعیت راهبردی ایران همواره مورد طمع قدرت‌های جهانی بوده است، خاطرنشان کرد: ایران به دلیل قرار گرفتن در یکی از مهم‌ترین مناطق جغرافیایی جهان، برخورداری از منابع عظیم و قرار گرفتن در مسیرهای راهبردی تجارت، همواره مورد توجه قدرت‌های بزرگ قرار داشته است.

سبحانی‌نیا ادامه داد: تاریخ ایران نشان می‌دهد هر زمان که کشور قدرتمند بوده، امنیت و اقتدار را تجربه کرده و هرگاه دچار ضعف شده، مورد تهاجم و سلطه بیگانگان قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: ملت ایران طی دهه‌های گذشته با ایستادگی و مقاومت توانسته‌اند امنیت، عزت و اقتدار خود را حفظ کنند و این مسیر باید تا رسیدن به جایگاهی ادامه یابد که دشمنان جرأت تعرض به کشور را نداشته باشند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال ملت ایران گفت: وعده‌ها و تهدیدهای آمریکا چیزی جز ابزار فریب نیست و هدف اصلی آنان تسلط بر منابع و ظرفیت‌های منطقه است.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با وعده رفاه و آسایش یا با ایجاد ترس و تهدید، ملت ایران را از مسیر مقاومت خارج کند، در حالی که تجربه نشان داده این قدرت‌ها حتی زمانی که در موضع برتر نیستند نیز به تعهدات خود پایبند نمی‌مانند.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: اگر روزی دشمنان بر ملت‌ها مسلط شوند، نه تنها رفاه و آسایش به ارمغان نخواهند آورد بلکه عزت، استقلال و هویت ملت‌ها را نیز از بین خواهند برد.

وی با اشاره به فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسین (ع) اظهار کرد: حتی اگر کسی از منظر دینی نیز به موضوع نگاه نکند، حفظ آزادی، استقلال و سربلندی کشور ایجاب می‌کند که در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی شود.

امام جمعه موقت قزوین خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی با الهام از مکتب عاشورا و رهبری امام راحل و رهبر معظم انقلاب، مسیر مقاومت را برگزیده‌اند و همین مسیر ضامن پیروزی و سربلندی کشور خواهد بود.

وی در پایان با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند به کسانی که در راه حق استقامت می‌کنند وعده نصرت و پیروزی داده است و ملت ایران نیز با حفظ وحدت، مقاومت و تبعیت از ولایت، به آینده‌ای روشن دست خواهد یافت.