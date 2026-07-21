به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی روز سه شنبه در نشست «سیدالشباب اهلالجنه» که با حضور جمعی از علما، روحانیون اهل سنت برگزار شد، اظهار کرد: قیام عاشورا بزرگترین درس آزادگی، عزت و مقاومت در برابر ظلم را به بشریت آموخت و هرکس در این مسیر گام بردارد، ادامهدهنده راه امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی با تاکید بر نقش وحدت ملی در عبور از بحرانها، گفت: ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی با هدایت علمای اهل سنت و تشیع، همواره در مسیر مکتب امام حسین (ع) حرکت کرده و با وحدت، همدلی و انسجام مثال زدنی، شجاعانه در کنار نظام اسلامی، انقلاب و کشور ایستادهاند
وی افزود: همانگونه که حضرت امام حسین (ع) و یارانش در برابر جبهه کفر، ظلم و استبداد ایستادگی کردند و از جان خود برای احیای دین خدا گذشتند، رهبر شهید ما نیز با الهام از همین مکتب نورانی، تا واپسین لحظه عمر خود در برابر جبهه استکبار و ظلم ایستاد و جان خود را در راه دفاع از اسلام و آرمان های الهی تقدیم کرد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی گفت: بر اساس توصیههای الهی، انسان باید در مسیر ارزشهای الهی از مال خود برای حفظ جان و در صورت ضرورت از جان خود برای صیانت از دین و اعتقاداتش بگذرد و رهبر شهید نیز با عمل به این اصل، بالاترین درجه ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی با بیان اینکه ملت ایران در یکی از مهمترین آزمونهای الهی قرار گرفته است، اظهار کرد: سنت الهی بر این است که ملت های بزرگ و شخصیتهای برجسته دینی همواره در معرض امتحان قرار گیرند؛ همانگونه که حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت یوسف (ع) و دیگر پیامبران الهی در آزمونهای سخت الهی قرار گرفتند و با صبر، ایمان و استقامت از آن سربلند بیرون آمدند.
وی افزود: پیروزی در این آزمونها تنها با ایمان، بصیرت، صبر و توکل به خداوند حاصل میشود و کسانی که در این مسیر ثابتقدم باشند، مشمول وعدههای الهی خواهند شد.
ملت ایران به نماد ایستادگی، عزت و مقاومت در برابر ظلم و زیادهخواهی قدرتهای استکباری تبدیل شده اند
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی تصریح کرد: ملت ایران نیز تاکنون با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری دینی، از این آزمون الهی سربلند خارج شده و بیتردید بر اساس وعده الهی، آینده از آنِ جبهه حق و مقاومت خواهد بود.
امام جمعه مهاباد نیز در این مراسم با اشاره به ویژگیهای فرماندهان امت اسلامی گفت: فرماندهان واقعی همواره در خط مقدم میدان حضور دارند و هیچگاه مردم را تنها نمیگذارند و این ویژگی در میان فرماندهان نظامی کشور و بهویژه رهبر شهید «قائد امت» بهروشنی قابل مشاهده بود.
ماموستا عبدالسلام امامی افزود: ملت ایران امروز به نماد ایستادگی، عزت و مقاومت در برابر ظلم و زیادهخواهی قدرتهای استکباری تبدیل شده و تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فشارها و تهدیدها نهتنها موجب عقبنشینی این ملت نشده، بلکه انسجام و اقتدار ملی را بیش از گذشته تقویت کرده است.
وی با بیان اینکه دوران پس از جنگ، نقطه عطفی در ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، اظهار کرد: امروز ایران به عنوان قدرتی تاثیرگذار و تعیینکننده در معادلات منطقهای و بینالمللی شناخته میشود و این جایگاه، نتیجه مقاومت، ایثار و پایداری ملت ایران است.
امام جمعه مهاباد در پایان گفت: رهبر شهید «قائد امت» به نماد وحدت، مقاومت و پیروزی در میان امت اسلامی تبدیل شد و تمام عمر خود را در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، عزت مسلمانان، استقلال کشور و تقویت جبهه مقاومت سپری کرد و یاد و راه او همچنان الهامبخش ملتهای آزادیخواه خواهد بود.
نشست «سیدالشباب اهلالجنه» در مهاباد، با محوریت تبیین فرهنگ عاشورا، وحدت اسلامی و تجلیل از مقام «رهبر شهید قائد امت»، از سوی سخنرانان نمادی از همگرایی علمای شیعه و سنی در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و تاکید بر وحدت ملی عنوان شد.
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