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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

قیام عاشورا بزرگ‌ترین درس عزت و مقاومت در برابر ظلم را به بشریت آموخت

قیام عاشورا بزرگ‌ترین درس عزت و مقاومت در برابر ظلم را به بشریت آموخت

ارومیه - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: قیام عاشورا بزرگ‌ترین درس آزادگی، عزت و مقاومت در برابر ظلم را به بشریت آموخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی روز سه شنبه در نشست «سیدالشباب اهل‌الجنه» که با حضور جمعی از علما، روحانیون اهل سنت برگزار شد، اظهار کرد: قیام عاشورا بزرگ‌ترین درس آزادگی، عزت و مقاومت در برابر ظلم را به بشریت آموخت و هرکس در این مسیر گام بردارد، ادامه‌دهنده راه امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با تاکید بر نقش وحدت ملی در عبور از بحران‌ها، گفت: ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی با هدایت علمای اهل سنت و تشیع، همواره در مسیر مکتب امام حسین (ع) حرکت کرده و با وحدت، همدلی و انسجام مثال‌ زدنی، شجاعانه در کنار نظام اسلامی، انقلاب و کشور ایستاده‌اند

وی افزود: همان‌گونه که حضرت امام حسین (ع) و یارانش در برابر جبهه کفر، ظلم و استبداد ایستادگی کردند و از جان خود برای احیای دین خدا گذشتند، رهبر شهید ما نیز با الهام از همین مکتب نورانی، تا واپسین لحظه عمر خود در برابر جبهه استکبار و ظلم ایستاد و جان خود را در راه دفاع از اسلام و آرمان‌ های الهی تقدیم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس توصیه‌های الهی، انسان باید در مسیر ارزش‌های الهی از مال خود برای حفظ جان و در صورت ضرورت از جان خود برای صیانت از دین و اعتقاداتش بگذرد و رهبر شهید نیز با عمل به این اصل، بالاترین درجه ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی با بیان اینکه ملت ایران در یکی از مهم‌ترین آزمون‌های الهی قرار گرفته است، اظهار کرد: سنت الهی بر این است که ملت‌ های بزرگ و شخصیت‌های برجسته دینی همواره در معرض امتحان قرار گیرند؛ همان‌گونه که حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت یوسف (ع) و دیگر پیامبران الهی در آزمون‌های سخت الهی قرار گرفتند و با صبر، ایمان و استقامت از آن سربلند بیرون آمدند.

وی افزود: پیروزی در این آزمون‌ها تنها با ایمان، بصیرت، صبر و توکل به خداوند حاصل می‌شود و کسانی که در این مسیر ثابت‌قدم باشند، مشمول وعده‌های الهی خواهند شد.

ملت ایران به نماد ایستادگی، عزت و مقاومت در برابر ظلم و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری تبدیل شده اند

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی تصریح کرد: ملت ایران نیز تاکنون با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری دینی، از این آزمون الهی سربلند خارج شده و بی‌تردید بر اساس وعده الهی، آینده از آنِ جبهه حق و مقاومت خواهد بود.

امام جمعه مهاباد نیز در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های فرماندهان امت اسلامی گفت: فرماندهان واقعی همواره در خط مقدم میدان حضور دارند و هیچ‌گاه مردم را تنها نمی‌گذارند و این ویژگی در میان فرماندهان نظامی کشور و به‌ویژه رهبر شهید «قائد امت» به‌روشنی قابل مشاهده بود.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: ملت ایران امروز به نماد ایستادگی، عزت و مقاومت در برابر ظلم و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری تبدیل شده و تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فشارها و تهدیدها نه‌تنها موجب عقب‌نشینی این ملت نشده، بلکه انسجام و اقتدار ملی را بیش از گذشته تقویت کرده است.

وی با بیان اینکه دوران پس از جنگ، نقطه عطفی در ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: امروز ایران به عنوان قدرتی تاثیرگذار و تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته می‌شود و این جایگاه، نتیجه مقاومت، ایثار و پایداری ملت ایران است.

امام جمعه مهاباد در پایان گفت: رهبر شهید «قائد امت» به نماد وحدت، مقاومت و پیروزی در میان امت اسلامی تبدیل شد و تمام عمر خود را در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت مسلمانان، استقلال کشور و تقویت جبهه مقاومت سپری کرد و یاد و راه او همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه خواهد بود.

نشست «سیدالشباب اهل‌الجنه» در مهاباد، با محوریت تبیین فرهنگ عاشورا، وحدت اسلامی و تجلیل از مقام «رهبر شهید قائد امت»، از سوی سخنرانان نمادی از همگرایی علمای شیعه و سنی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تاکید بر وحدت ملی عنوان شد.

کد مطلب 6894904

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