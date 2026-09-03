https://mehrnews.com/x3cY6C ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6936714 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ روایت اصفهانیها از طلبه جهادگر در زلزله سال ۴۷ در فردوس اصفهان -طلبهای جوان که به صورت خودجوش و جهادی به کمک زلزله زدگان در شهریور ۱۳۴۷ در شهرستان فردوس رفت، چه کسی بود؟ دریافت 23 MB کد مطلب 6936714 کپی شد مطالب مرتبط نمایش اتحاد و اقتدار سلماسیها در اجتماع شبانه روایت مردم ابوزیدآباد از طلبه جهادگر زلزله سال ۴۷ در فردوس مردم شیراز طلبه جهادی زلزله شهر فردوس در سال ۱۳۴۷ را میشناسند؟ میدانداری مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح برچسبها اصفهان رهبر شهید تجمعات مردمی زلزله
نظر شما