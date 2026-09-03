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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

روایت اصفهانی‌ها از طلبه جهادگر در زلزله سال ۴۷ در فردوس

روایت اصفهانی‌ها از طلبه جهادگر در زلزله سال ۴۷ در فردوس

اصفهان -طلبه‌ای جوان که به صورت خودجوش و جهادی به کمک زلزله زدگان در شهریور ۱۳۴۷ در شهرستان فردوس رفت، چه کسی بود؟ 

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کد مطلب 6936714

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