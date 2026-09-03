کبوتربازی جان ۳ شهروند ایرانشهری را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نوری‌پناه از وقوع یک فقره درگیری و تیراندازی در روستای ابتر خبر داد و در این رابطه گفت: در پی این حادثه، ۳ نفر جان خود را از دست‌داده و یک زن نیز بر اثر اصابت گلوله مجروح شده است.

فرمانده انتظامی ایرانشهر افزود: پس از وقوع حادثه، مأموران انتظامی در محل حاضر شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند و بررسی‌های پلیسی برای روشن‌شدن ابعاد دقیق حادثه و شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در حال انجام است. نتیجه اقدامات قانونی صورت گرفته متعاقبا به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.