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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

کبوتربازی جان ۳ شهروند ایرانشهری را گرفت

کبوتربازی جان ۳ شهروند ایرانشهری را گرفت

ایرانشهر- فرمانده انتظامی ایرانشهر از وقوع یک فقره درگیری و تیراندازی در روستای ابتر خبر داد و گفت: در پی این حادثه، ۳ نفر جان خود را از دست‌داده و یک زن نیز مجروح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نوری‌پناه از وقوع یک فقره درگیری و تیراندازی در روستای ابتر خبر داد و در این رابطه گفت: در پی این حادثه، ۳ نفر جان خود را از دست‌داده و یک زن نیز بر اثر اصابت گلوله مجروح شده است.

فرمانده انتظامی ایرانشهر افزود: پس از وقوع حادثه، مأموران انتظامی در محل حاضر شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند و بررسی‌های پلیسی برای روشن‌شدن ابعاد دقیق حادثه و شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در حال انجام است. نتیجه اقدامات قانونی صورت گرفته متعاقبا به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.

کد مطلب 6936737

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      همین یکی کم بود الان

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