شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به نکات مثبت سفر به استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه در این سفر، اقدامات گسترده عمرانی و زیرساختی در استان بود که آثار آن به حوزه سلامت نیز میرسد؛ برای مثال، توسعه و بهسازی راهها میتواند با کاهش تصادفات، به کاهش مرگومیر و بهبود شاخصهای سلامت کمک کند.
وی افزود: برای من که بهتازگی کشور از یک جنگ بزرگ عبور کرده است، دیدن ادامه روند نوسازی و اجرای پروژههای عمرانی در چنین شرایطی، آن هم در استانی کمبرخوردار مانند سیستان و بلوچستان، بسیار امیدوارکننده بود. این موضوع نشان میدهد کشور همچنان زنده، پویا و در حال حرکت است.
آخوندزاده با اشاره به سفر قبلی خود به این استان در حدود ۱۰ سال گذشته گفت: در این یک دهه، مراکز متعدد بهداشتی و درمانی در استان ایجاد شده و زیرساختهای درمانی توسعه قابل توجهی پیدا کرده است. در جریان این سفر نیز پروژههایی مانند مرکز جامع درمان سرطان و مرکز سوختگی ایرانشهر مورد بازدید قرار گرفت که نشاندهنده توجه به توسعه خدمات تخصصی درمانی در استان است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: کیفیت و زیبایی برخی مراکز درمانی که در این سفر مشاهده شد، واقعاً قابل توجه بود؛ حتی در مواردی امکانات و فضای برخی بیمارستانها و مجموعههای ایجادشده را در تهران نیز بهراحتی نمیتوان پیدا کرد. اینها اتفاقات مثبتی است که باید دیده شود.
وی تأکید کرد: به نظر من بسیاری از جوانان کشور تصویر کاملی از ظرفیتها و پیشرفتهایی که در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده ندارند. باید این بخشهای مثبت را نیز به مردم نشان داد تا در کنار مشکلات و نیمه خالی لیوان، نیمه پر لیوان هم دیده شود.
آخوندزاده خاطرنشان کرد: دیدن این حجم از اقدامات و پروژههای در حال اجرا در استان سیستان و بلوچستان، بهویژه در شرایط فعلی کشور، برای من بسیار امیدوارکننده بود و نشان میدهد در کنار مشکلات موجود، کارهای بزرگی نیز در حال انجام است.
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