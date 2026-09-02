شهبا: مس شهربابک برای کسب امتیاز به شیراز آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز و مس شهربابک، ضمن قدردانی از میزبانی مردم شیراز، اظهار کرد: فجر سپاسی تیمی قابل احترام است که در چهار هفته گذشته شکست نخورده و با کسب شش امتیاز، روند قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به شرایط تیم مس شهربابک افزود: ما نیز در هفتههای اخیر روند صعودی خوبی داشتهایم و تلاش کردهایم روز به روز هماهنگی بیشتری میان بازیکنان ایجاد کنیم.
فجر سپاسی حریفی قابل احترام است
سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک با بیان اینکه دیدار دو تیم میتواند جذاب و باکیفیت باشد، گفت: هر دو تیم برای ارائه یک فوتبال خوب تلاش خواهند کرد و امیدوارم تماشاگران شاهد مسابقهای جذاب باشند.
شهبا ادامه داد: برای بازی فردا با تمام بازیکنان در اختیارمان به میدان میرویم و خوشبختانه مشکل خاصی از نظر مصدومیت نداریم. هدف ما این است که با کسب امتیاز، شیراز را ترک کنیم.
روند هماهنگی مس شهربابک رو به رشد است
وی درباره شرایط تیمش در ادامه مسابقات نیز اظهار کرد: تیمهایی که از لیگ دسته اول به سطح بالاتر صعود میکنند، معمولاً فرصت کافی برای استراحت، جذب بازیکن و برگزاری تمرینات لازم ندارند و به همین دلیل برای رسیدن به هماهنگی مطلوب، به زمان بیشتری نیاز دارند.
سرمربی مس شهربابک تصریح کرد: با این حال، احساس میکنم روز به روز شرایط تیم بهتر میشود و بازیکنان، بهویژه نفرات جدید، هماهنگی بیشتری با یکدیگر پیدا کردهاند و نکاتی که از بازیکنان خواستهایم نیز به مرور بهتر در زمین اجرا میشود و امیدوارم بتوانیم در ادامه مسیر به موفقیت برسیم.
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