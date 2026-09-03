به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه پنجشنبه پس از تساوی فجر شهید سپاسی شیراز مقابل مس شهر بابک در نشست خبری گفت: از ابتدای بازی تلاش کردیم فوتبال هجومی ارائه دهیم و فکر میکنم در نیمه نخست حداقل میتوانستیم سه گل به ثمر برسانیم، اما موقعیتهای ما تبدیل به گل نشد.
وی ادامه داد: در نیمه دوم نیز با انجام چند تعویض، تیم را هجومیتر کردیم و چند موقعیت صددرصدی در ششقدم داشتیم که باز هم از دست رفت. حریف در مجموع موقعیت چندانی نداشت و فقط روی یک ضدحمله به فرصت رسید که آن هم تبدیل به گل نشد.
به طلسم و این مسائل اعتقادی ندارم
سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به موقعیتهای متعدد تیمش گفت: در رختکن صحبت میکردیم و بعضیها میگفتند شاید تیم طلسم شده باشد، اما من اصلاً به این مسائل اعتقاد ندارم. وقتی تیم این تعداد موقعیت ایجاد میکند، مشکل اصلی این است که توپ وارد دروازه نمیشود.
خطیبی افزود: از نظر کیفیت فنی و تلاش بازیکنان کاملاً راضی هستم. فجر تا امروز شکست نخورده و در رده پنجم جدول قرار دارد و فکر میکنم از نظر شکل فوتبال، یکی از بهترین تیمهای لیگ هستیم.
بودجه فجر قابل مقایسه با مدعیان نیست
وی با انتقاد از برخی توقعات ایجادشده در مورد تیم فجر گفت: ما از نظر مالی جزو دو یا سه تیم پایین جدول هستیم و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد هزینه کردهایم، در حالی که بعضی تیمها چند برابر این رقم هزینه کردهاند. با این شرایط، انتظار قهرمانی و صدرنشینی منطقی نیست.
سرمربی فجر شهید سپاسی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد تیم تغییر کرده، بازیکنان جوان به تیم اضافه شدهاند و ما پیشفصل کاملی برای بدنسازی و هماهنگی نداشتیم. بنابراین باید شرایط تیم را منطقی ارزیابی کرد.
هوادار واقعی باید پشت تیم باشد
خطیبی با اشاره به برخی شعارها از دقیقه ۸۰ بازی گفت: متأسفانه وقتی تیم از دقیقه ۸۰ تحت فشار قرار میگیرد، این موضوع روی بازیکنان اثر میگذارد و استرس ایجاد میکند. بازیکن دوست دارد هرچه سریعتر گل بزند و همین فشار باعث میشود تصمیمهایش تحت تأثیر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: نمیدانم چند نفر از روی سکوها این فضا را ایجاد میکنند و دیگران هم تحت تأثیر قرار میگیرند، اما این کار به تیم خودمان ضربه میزند. هوادار واقعی باید حواسش به این مسائل باشد و از تیم حمایت کند.
برای چند نفر باج نمیدهم
سرمربی فجر شهید سپاسی با تأکید بر اینکه سابقه حضور در بالاترین سطح فوتبال را دارد، گفت: من در چهار رده تیم ملی بازی کردهام، جام جهانی را تجربه کردهام و با تیم ملی قهرمان آسیا شدهام. اگر بخواهم به چند نفر باج بدهم، باید از فوتبال خداحافظی کنم.
خطیبی افزود: هیچکس از لحاظ فنی نمیتواند به تیم من ایراد بگیرد. بله، موقعیتهایمان تبدیل به گل نمیشود، اما کسی که فوتبال را میفهمد میداند فجر از نظر فوتبالی چه کیفیتی دارد.
وی در پایان گفت: اگر موقعیتهای ما وارد دروازه میشد، همه چیز متفاوت بود، اما الان باید به تیم اعتماد کرد. تیم پنجم جدول است، شکست نخورده و فوتبال زیبایی بازی میکند. انتظار دارم هواداران به جای ایجاد استرس، پشت تیم بایستند
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