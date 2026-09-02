به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدمهدی سجادی اظهار کرد: در این مرحله، ۱۵۰ بسته سبد معیشتی به ارزش ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اقلام نوشت‌افزار به ارزش ۴ میلیارد ریال در شهرستان‌های زابل، زهک و هیرمند میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان مناطق هدف توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان با قدردانی از همراهی داوطلبان و خیرین، به‌ویژه دولت‌آبادی و سلمانیان، گفت: آنچه در برنامه «نذر خدمت» اهمیت دارد، حضور مؤثر و مسئولانه داوطلبان در کنار خانواده‌ها و تبدیل نیت خیرخواهانه مردم به خدمات ملموس و هدفمند است.

سجادی افزود: ظرفیت داوطلبی هلال‌احمر می‌تواند در کنار اقدامات امدادی، در حوزه‌های معیشتی، آموزشی و اجتماعی نیز منشأ اثر باشد و تأکید کرد که جمعیت هلال‌احمر استان تلاش خواهد کرد خدمات این برنامه را با حفظ کرامت انسانی و متناسب با نیاز مناطق مختلف استان تداوم بخشد.