ضربه ۴۰۰ میلیاردی پلیس به قاچاق کالا در زابل

به گزارش خبرنگار مهر سردار مرتضی جوکار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در راستای طرح مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس زابل،حین کنترل خوردوهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی های لازم و در بازرسی از این کامیون تعداد ۲ هزار طاقه پارچه و ۳۰ کیلوگرم بدلیجات قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی،تحویل مرجع قضایی شد.