  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

ضربه ۴۰۰ میلیاردی پلیس به قاچاق کالا در زابل

ضربه ۴۰۰ میلیاردی پلیس به قاچاق کالا در زابل

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۲ هزار طاقه پارچه و بدلیجات قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در زابل و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار مرتضی جوکار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در راستای طرح مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس زابل،حین کنترل خوردوهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی های لازم و در بازرسی از این کامیون تعداد ۲ هزار طاقه پارچه و ۳۰ کیلوگرم بدلیجات قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی،تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6935863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها