خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده‌است، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

تنها اثر هنرمند ایرانی در کنار پیشگامان عکاسی جهان/ «جنگ» به روایت حسین بهرامی

موزه هنرهای معاصر تهران این روزها در جریان برگزاری نمایشگاه «این صورت باقی»، در کنار گنجینه‌ای از تاریخ عکاسی جهان، میزبان اثری با عنوان «جنگ: از آرشیو تا واقعیت» از حسین بهرامی است؛ اثری با تکنیک «عکس و چیدمان اشیاء» که در ورودی موزه قرار گرفته است و نخستین مواجهه بازدیدکنندگان با نمایشگاه را می‌سازد.

این اثر، تنها اثر عکاسی از یک هنرمند ایرانی است که در این رویداد به نمایش درآمده است.

طهماسب‌پور یکی از کیوریتورهای نمایشگاه «این صورت باقی» درباره علت گنجاندن این اثر در کنار آثار تاریخی عکاسی جهان تصریح کرد: نمایشگاه حاضر در واقع قرار بود سال گذشته برگزار شود. با توجه به شرایط اخیر که موجب تعویق چندین ماهه نمایشگاه شد، حال که امکان برگزاری آن فراهم شده، همراه با تیم موزه‌پردازی تصمیم گرفتیم تا چشم بر واقعیت موجود نبندیم و اثری مرتبط با عکاسی انتخاب کنیم که به شکلی نمادین بازتاب‌دهنده وضعیت امروز ما باشد.

در بخشی از استیتمنت این اثر آمده است: «حسین بهرامی و همکارانش سال‌هاست که مشغول آرشیو، اسکن نگاتیوها و انتشار کتاب‌های متعدد از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق هستند؛ جنگ برای‌شان خاطره‌ای است که در قاب تصویر هنوز نفس می‌کشد اما اوایل اسفندماه ۱۴۰۴، وقتی ساختمان پلیس دیپلماتیک در حوالی میدان فردوسی، دقیقاً روبه‌روی دفتر کارشان موشک خورد، جنگ دیگر فقط یک تصویر در آرشیو نبود و مرز میان «عکسِ جنگ» و «خودِ جنگ» در معنای واقعی کلمه از بین رفت.»

حسین بهرامی، متولد ۱۳۴۵ در تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر تهران است. او که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز کرده، در این اثر ترکیبی، مواجهه بی‌واسطه‌اش با حادثه رخ‌داده در محل کارش را ثبت و ارائه کرده است.

نمایشگاه «این صورت باقی» به مناسبت دویستمین سال ثبت نخستین عکس در جهان برگزار شده و مجموعه‌ای از آثار پیشگامان عکاسی جهان را به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه تا پایان شهریور ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۸ در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار است.

درگذشت هنرمند عکاس پیشکسوت

در هفته‌ای که گذشت، کریم عارفی هنرمند عکاس باسابقه پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.

کریم عارفی متولد ۱۳۳۴، از عکاسان باسابقه ایران بود که سال‌ها در عرصه عکاسی فعالیت داشت و بخشی از فعالیت‌های هنری خود را به ثبت و مستندسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داد.

از جمله آثار منتشرشده این هنرمند می‌توان به کتاب «نگاهی تازه به تخت جمشید» اشاره کرد که با عکس‌های کریم عارفی و توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شده است.

نمایش عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم «محمد رسول الله (ص)»

هفته گذشته، به مناسبت ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، نمایشگاه عکس «تجلی مهر» با نمایش مجموعه‌ای از عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی «محمد رسول‌الله (ص)» افتتاح شد. نمایشگاه «تجلی مهر» شامل مجموعه عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم «محمد رسول الله (ص)» از نگاه محمد فوقانی است.

فوقانی در این مراسم درباره حضورش در فیلم «محمد رسول الله (ص)» گفت: امروز که اینجا ایستاده‌ام، قلبم بیش از آنکه در سینه‌ام باشد، میان این قاب‌های طلایی پرسه می‌زند. هر فریمی که در این نمایشگاه می‌بینید، برای من یک خاطره است. از زمان تست‌های گریم و لباس، تنها عکاسی نکردم بلکه یک امانت‌دار بودم، امانت‌دار لحظه‌هایی که درحال ساختن تاریخ بودند. دنیای سینما، دنیای هیاهو و حرکت است. سعی کردم که در هر قاب، صدا و حرکت حس شود تا به پلان‌های فیلم نزدیک شوم، یا به نوعی، بر لبه یک حقیقت بایستم. در بعضی از قاب‌ها، علاوه بر ۲ عامل مهم «صدا و حرکت»، تلاش کردم «سکوت» را عکاسی کنم.

وی بیان کرد: عکاسی در سینما، هنر در حاشیه ماندن است و صبوری می‌طلبد. عکاس فیلم، شبحی است که باید باشد تا نباشد، باید آنقدر به قلب لحظه نزدیک شوی که حضورت، ریتم بازیگر و کارگردان را به هم نزند. به نظرم عکاسی فیلم جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که عکاسان فیلم از یک پلان که ۲۴ فریم است باید بیست و چهارم ثانیه را ثبت کنند و از طریق این عکس همه چیز باید به مخاطب منتقل شود.

این نمایشگاه تا ۱۲ شهریور در موزه سینمای ایران دایر است.

برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد تجسمی در پایتخت

هم‌زمان با برگزاری رویداد «ماه هنر تهران»، نزدیک به ۱۵۰ نقطه هنری در تهران میزبان نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری هستند؛ اتفاقی که ظرفیت گسترده پایتخت در حوزه هنرهای تجسمی و استمرار جریان فعالیت‌های فرهنگی و هنری را به نمایش می‌گذارد.

هم‌زمان با برگزاری رویداد «ماه هنر»، این هفته ۲۰ نمایشگاه جدید در تهران افتتاح می‌شوند و فعالیت خود را آغاز می‌کنند. همچنین ۳۰ نمایشگاهی که هفته گذشته افتتاح شده‌اند، همچنان پذیرای علاقه‌مندان و مخاطبان هنر هستند.

در کنار این رویدادها، ۱۰۰ نقطه هنری نیز در چارچوب «ماه هنر» مشارکت دارند و به این ترتیب، در مجموع نزدیک به ۱۵۰ نقطه از گالری‌ها و نگارخانه‌ها تا فضاهای فرهنگی و هنری تهران، این هفته میزبان نمایشگاه یا رویداد هنری هستند.

حضور نزدیک به ۱۵۰ نقطه هنری فعال در تهران نشان می‌دهد که هنر همچنان بخشی زنده و اثرگذار از زندگی اجتماعی شهروندان است. نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری با ایجاد امکان دیدار، گفتگو و مشارکت، می‌توانند به تقویت ارتباطات اجتماعی، خلاقیت و امید کمک کنند و زمینه‌ای برای تجربه متفاوت از فضای روزمره شهر فراهم آورند.

این رویداد همچنین فرصتی فراهم می‌کند تا شهروندان در بازه‌ای کوتاه، با طیف گسترده‌ای از آثار، هنرمندان و جریان‌های هنری مواجه شوند و بخشی از ظرفیت موجود در عرصه هنرهای تجسمی کشور را از نزدیک تجربه کنند.

تداوم این فعالیت‌ها، در نهایت، نشان‌دهنده آن است که نیاز جامعه به هنر، زیبایی و گفتگوی فرهنگی حتی در روزهای دشوار اقتصادی نیز پابرجاست و هنر می‌تواند همچنان یکی از عناصر مهم در پویایی و تاب‌آوری فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد.

مدرسه میناب از نگاه هنرمندان تماشایی شد/ بازدید ۲ وزیر از نمایشگاه

آدینه گذشته، نمایشگاه گروهی «مدرسه میناب» که روایتی هنرمندانه از پیوند هنر، هویت ملی و مظلومیت دانش‌آموزان و شهیدان میناب است، با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در گالری خانه افتتاح شد. این نمایشگاه با گردهم‌آوردن آثار هنرمندان معاصر ایران، تلاش دارد اندوه و خاطره ماندگار میناب را از دریچه نقاشی بازخوانی کند.

عراقچی در افتتاحیه نمایشگاه گروهی «مدرسه میناب»، گفت: دانش‌آموزان این مدرسه به یک حماسه برای مردم ایران تبدیل شدند و ما هیچ‌گاه این حادثه را فراموش نمی‌کنیم. هنر همیشه تأثیرگذار است و پیامی که هنر می‌تواند با یک اثر، نقاشی، شعر یا فیلم منتقل کند، واقعاً با بسیاری از مطالب مکتوب و سخنرانی‌ها قابل‌مقایسه نیست. در این جنگ نیز هنرمندان ما آثار زیادی از خود به جا گذاشتند؛ کلیپ‌هایی تهیه شد که تأثیرگذار بود، موسیقی‌هایی ساخته شد و خوانندگان به میدان آمدند و آثار بسیار زیبایی اجرا کردند و نمایشگاه‌های نقاشی نیز برگزار شد.

وی درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای تقویت دیپلماسی هنر توضیح داد: بخشی در وزارت امور خارجه تحت عنوان دیپلماسی عمومی داریم که یکی از کارهای آن دیپلماسی هنری و دیپلماسی فرهنگی است. برای انعکاس حقانیت مردم ایران و مواضع مردم ایران، این بخش را فعال کردیم و در قضایای اخیر آماده هرگونه پشتیبانی از هنرمندان کشورمان هستیم. همان‌طور که عرض کردم، آمادگی داریم کمک کنیم این نمایشگاه و امثال این نمایشگاه به خارج از کشور منتقل شود و پیام‌رسان مردم ایران باشد. بخش حقوقی وزارت امور خارجه بسیار فعال است و شاید تا الان چهار یا پنج مجلد از استنادات جنایت‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن انجام داده‌اند، تهیه کرده‌ایم.

همچنین، عصر پنجشنبه ۱۲ شهریور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از موزه نمایشگاه «مدرسه میناب» در حوزه هنری انقلاب اسلامی بازدید کرد. وی در بازدید از نمایشگاه «مدرسه میناب»، این حادثه را در کنار فجایع هیروشیما و ناکازاکی قرار داد و بر ضرورت ماندگارسازی این واقعه از طریق هنر و مستندات تأکید کرد.

بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به روی دیوار رفته است.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

از آخرین جمعه مرداد یعنی ۲ هفته قبل تاکنون، گالری‌ها تحت تأثیر رویداد «ماه هنر تهران»، نمایشگاه‌های هنری خود را افتتاح کردند و این نمایشگاه‌ها تا ۲۰ شهریور ادامه خواهند داشت اما در این میان گالری‌هایی نیز هستند که روال افتتاح نمایشگاه‌های خود را دارند.

نمایشگاه «خواب جهان» در گالری شریف، نمایشگاه «حضور موقت» در گالری عصر، نمایشگاه «روایت مشترک» در گالری احسان، نمایشگاه «رنگیدن با تاریکی» در گالری بستان، نمایشگاه «میان دو جهان» در گالری کیمن و نمایشگاه «آیین تماشا» در گالری ثالث، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۱۳ شهریور افتتاح می‌شوند.