عکاس قاب عاشورایی از میناب جایزه گرفت؛ رونمایی مجسمه ذوالجناح

به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

جایزه بین‌المللی عکس به قابی از میناب رسید

در هفته‌ای که گذشت، مرتضی آخوندی هنرمند عکاسی که فریم عکس هوایی مراسم تشییع شهدای دانش‌آموز میناب را ثبت کرده بود، موفق شد در رقابتی بین‌المللی و در میان صدها اثر از عکاسان سراسر جهان، مقام نخست بخش عکاسی خبری در مسابقه Golden Shot Photography Awards ۲۰۲۶ را دریافت کند. این عکس با روایت بصری تأثیرگذار، ترکیب‌بندی منحصربه‌فرد و بار عاطفی عمیق خود، توجه داوران و مخاطبان جهانی را به خود جلب کرد و بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و هنری جهان داشت.

پیش از این نیز این عکس، دستمایه آثار گرافیکی و طراحی پوستر بسیاری از هنرمندان شده است که از جمله آنها می‌توان به جدیدترین پوستر محمدرضا دوست محمدی هنرمند تصویرگر و طراح گرافیک اشاره کرد که با عنوان «فریاد سکوت» و با ایده مراسم تشییع شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب طراحی شده بود.

یکی از تلخ‌ترین رخدادهای روز نخست جنگ تحمیلی علیه ایران، اصابت سه موشک به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان، کادر مدرسه، والدین و راننده سرویس‌های مدرسه بود؛ رخدادی که عمق فاجعه آن با هیچ معیار عادی قابل توصیف نیست و باید با هنر و رسانه از فراموشی نجات پیدا کند.

نمایشی از شاهنامه تا عاشورا در موزه هنرهای معاصر تهران

در حالی که قرار بود رویداد «هنر و جنگ» در موزه هنرهای معاصر تهران با نمایش چهارمش یعنی «۹ اثر از نقاشان اروپای پساجنگ» که از ۱۸ تا ۲۷ خرداد برگزار شد، تمام شود اما همزمان با آغاز ماه محرم و عزاداری سیدالشهداء علیه‌السلام، تصمیم گرفته شد تا پنجمین بخش از این رویداد، به هنر حماسه‌نگاری ایرانی اختصاص پیدا کند و بر این اساس، در هفته‌ای که گذشت، پنجمین نمایش از مجموعه‌ رویدادهای «هنر و جنگ» با عنوان «حماسه‌نگاری ایرانی؛ از شاهنامه تا عاشورا»، از ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در سرسرای موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه که به‌روایت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران اختصاص دارد، با نگاهی نو به سنت دیرینه حماسه‌نگاری در هنر ایران، آثاری شاخص از ۲ جریان بزرگ حماسی این سرزمین یعنی شاهنامه فردوسی و واقعه عاشورا را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهد.

در این نمایشگاه، ۱۰ اثر ارزشمند از هنرمندان نام‌آشنای نقاشی قهوه‌خانه‌ای شامل محمد مدبر، عباس بلوکی‌فر، احمد خلیلی، حسین همدانی، علی‌اکبر لرنی، محمد فراهانی، حسن اسماعیل‌زاده (چلیپا)، رضا حمیدی و گنجی به نمایش درآمده است.

وقتی هنر زبان گویای حماسه تیم ملی فوتبال شد

در هفته‌ای که گذشت، تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک مسابقه داشت که نه تنها صحنه دفاع جانانه بچه‌های ایران بود، بلکه نشانه‌ای از مقاومت مردم ایران در مقابل سختی‌ها را به تصویر کشید. از دقایقی پس از اتمام این مسابقه، فضای مجازی پر شد از تصاویر دفاع جانانه بچه‌های ایران و به ویژه علیرضا بیرانوند که دروازه تیم ملی را از گل خوردن حفظ کرد و جادوی این بازی، پس از سوت پایان، در فضای مجازی جان گرفت. هنر، همواره سریع‌ترین پاسخ به رویدادهای اجتماعی است و این بار، گرافیک ورزشی، زبان گویای این حماسه شد. پیوند میان ورزش و هنر در این لحظه شکل گرفت؛ جایی که طراحان و هنرمندان، «دفاع» را از یک مفهوم فوتبالی به یک استعاره ملی تبدیل کردند.

دفاع جانانه ملی‌پوشان و درخشش بیرانوند در دروازه، موجی از واکنش‌های هنری و گرافیکی را در فضای مجازی به راه انداخت که در آن، «دیوار دفاعی ایران» را به استعاره‌ای از مقاومت مردم در برابر سختی‌ها و حتی حماسه تنگه هرمز پیوند زده‌اند. شاید جالب‌ترین آنها، طرح صالح کاهانی هنرمند کاریکاتوریست باشد که یک طرح لگویی بود.

رونمایی مجسمه ذوالجناح در رویداد «اشک و آیینه»

هفته گذشته، رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» دوم تیر به منظور تبیین مفاهیم ایثار، وفاداری و حماسه کربلا از دریچه هنر در برج آزادی برگزار شد.

در این رویداد، نمایشگاه عکس آئین‌های سوگواری اقوام ایرانی، نمایشگاه پوسترهای برگزیده عاشورایی و رونمایی از اثر هنری مشترک «ذوالجناح آمد و آیینه زخم است تنش» برگزار شد. همچنین، اثر حجمی «ذوالجناح» اثر الهام بابا ولیان در حوزه هنر نَمَد و کِچِه و چیدمان «فراز» اثر اُمِ لیلا لشکری با تکنیک آیینه‌کاری سنتی به نمایش درآمد.

این آثار که با الهام از واقعه عاشورا و با رویکردی هنرمندانه به مفاهیم اندوه، ایثار و حماسه کربلا خلق شده‌اند، در قالب اثر مشترک «ذوالجناح آمد و آیینه زخم است تنش» با نورپردازی، فضاسازی و موسیقی محیطی طراحی شده رونمایی شدند.

انتشار آثار نقاشی هنرمندان همزمان با عزاداری شهدای کربلا

در هفته گذشته، ۲ تابلو نقاشی از حسن روح‌الامین با عناوین «آهن و مهتاب» با موضوع شهادت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم و «عرش زیر پا» با موضوع گودال قتلگاه، منتشر شد. این ۲ اثر در حسینیه معظمی در کربلای معلی رونمایی شدند.

اثر جدید عاشورایی علی بحرینی نیز با عنوان «بازگشت» با موضوع توبه حر بن یزید ریاحی و بازگشت نزد حضرت سیدالشهداء (ع) منتشر شد.

همچنین، محمدعلی نادری هنرمند نقاش جوان بوشهری، در شب عاشورای ۱۴۴۸ قمری، اثر جدید خودش را با عنوان «رأسُ الحُسین» منتشر کرد.

تجلیل از کاریکاتوریست پای کار در جنگ رمضان

مراسم تجلیل از عباس ناصری هنرمند کاریکاتوریست که ویژه‌نامه «خبرنامه جنگی» او در جنگ رمضان خلق می‌شد، در هفته‌ای که گذشت، در میدان ولیعصر (عج) تهران برگزار شد.

در این مراسم، از ۱۰۰ اثر کاریکاتور خلق‌شده توسط ناصری با عنوان «خبرنامه جنگی» در شب‌های تجمع مردمی قدردانی شد. این مجموعه که حاصل یکصد شب فعالیت هنری این هنرمند است، با استقبال و توجه مخاطبان روبه‌رو شده و بخشی از تلاش هنری او برای ثبت و روایت رخدادهای معاصر به شمار می‌رود. در بخش دیگر، این هنرمند کاریکاتوریست یک اثر زنده را در مقابل دیدگان حاضران خلق کرد که با استقبال و تشویق مردم همراه شد.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

این هفته به دلیل همزمانی با مراسم عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام، تعداد اندکی نمایشگاه هنری افتتاح می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به نمایشگاه آثار شیرین بوریایی دوست با عنوان «مرگ تدریجی مرداب» در گالری خط سفید اشاره کرد. اکثر نمایشگاه‌های قبلی نیز برقرار هستند.

علاوه بر این، نمایشگاه «نقش واقعه» با تمرکز بر بازنمایی تصویری و آئینی واقعه عاشورا شامل نمایش آثار تجسمی از جمله نقاشی قهوه‌خانه‌ای، عکس و ... روز یکشنبه ۷ تیر در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

نمایشگاهی از اتودها و طراحی‌های پیش از نقاشی آثار حسن روح‌الامین با عنوان «اتودها» در باغ موزه هنر ایرانی دوشنبه ۸ تیر در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح می‌شود.

همچنین، به منظور گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی سردشت، نمایشگاه عکس با عنوان «نَفَس‌های سوخته» همزمان با سالروز این واقعه تاریخی، شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ در فرهنگسرای ملل آغاز به کار می‌کند.