ناوسروان حامد اکاتی، فرزند فندرسک رامیان به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام منابع محلی، ناوسروان حامد اکاتی، از اهالی منطقه فندرسک شهرستان رامیان، در جریان حمله موشکی بامداد روز گذشته به استان خوزستان به شهادت رسید.

این شهید در مسیر دفاع از میهن و تأمین امنیت کشور جان خود را فدا کرد و به جمع شهدای والامقام ایران اسلامی پیوست.

ناوسروان حامد اکاتی از فرزندان منطقه فندرسک شهرستان رامیان بود که نام وی با شهادت در راه دفاع از کشور و مردم، در یاد و خاطره مردم این منطقه ماندگار شد.

جزئیات بیشتر درباره زمان و مکان تشییع و خاکسپاری این شهید متعاقباً اعلام خواهد شد.