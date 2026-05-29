پیرایش: حضور مردم در میدان باید برای آیندگان روایت شود

مسعود پیرایش با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعثت مردم برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، خارق‌ العاده‌ ترین ثمره تقویت مردمی است.

وی با بیان اینکه قریب به ۴۰ سال تقویت مردمی که برای نخستین‌بار در تاریخ، ولایت فقیه و حکمرانی ولی فقیه را تجربه می‌کردند، اضافه کرد: نتیجه این تقویت مردمی، بعثت مردم برای حفظ دستاوردهای انقلابی بوده است.

این مداح اهل بیت افزود: این بعثت مردمی باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و خارق‌العاده‌ترین دستاوردهای انقلاب حفظ شود.

وی با اشاره به حضور مردمی که ۹۰ شب همپای رزمندگان در میدان هستند، گفت: این همراهی و حضور، از جلوه‌های برجسته پیوند مردم با جبهه انقلاب است و باید به‌درستی روایت شود تا برای آیندگان باقی بماند.

پیرایش با بیان اینکه آنچه در چهله دوم انقلاب در حال شکل‌گیری است، نیازمند ثبت دقیق و روایت صحیح است، تصریح کرد: لازم است این حضور به منصه ظهور برسد و روایت آن به‌گونه‌ای بیان شود که نسل‌های آینده بدانند این دستاوردها چگونه و با چه میزان حضور و ایستادگی مردمی حفظ شده است.

وی با اشاره به قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی و نقش اثرگذار رسانه، از شهید آوینی و شهید نائینی در این مسیر یاد کرد و اظهار داشت: ان‌شاءالله این دو سردار بزرگ رسانه، آوینی و نائینی، بتوانند در تبیین و انتقال صحیح این روایت به آیندگان کمک کنند.