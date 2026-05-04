به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدامین نقدی، شامگاه دوشنبه با حضور در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در رشت اظهار کرد: مردم بیش از ۶۰ روز است که به صورت منظم، مرتب و خودجوش در صحنه حضور دارند و این حرکت، توانسته توجه دنیا را جلب کند.
وی با اشاره به آیه ۵ سوره اسراء «...مبعوث میکنیم بندگان خاص خودمان را...» افزود: این وعده الهی که ۱۴۰۰ سال پیش نازل شده، امروز در حال تحقق است و حضور مردم تجلی اراده خداوند محسوب میشود.
مدیر حوزه های علمیه استان گیلان با تأکید بر نظم و انسجام این حضور تصریح کرد: یک امت بیش از ۶۰ شب متوالی بهصورت مرتب، منظم و با خودمدیریتی کامل در صحنه حضور دارد و با سخنران، پلاکارد و سایر جلوههای مردمی، این حرکت را ادامه میدهد.
نقدی در ادامه با گرامیداشت یاد سردار شهید نائینی، وی را «سرباز نظام» و زبان برنده و قاطع نظام و سپاه مقتدر خواند و خطاب به اصحاب رسانه گفت: رسانهها به یاد این استاد عزیز، شکوه حضور مردم را با روایت و تصویر به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه جنگ ارادهها پیش از جنگ سخت، در عرصه جنگ نرم، رسانه و شناختی شکل میگیرد، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در جنگ ترکیبی (هم سخت و هم نرم) میتوانند بهخوبی نقشآفرینی کنند.
