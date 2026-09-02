رایزنی حماس و جنبش مجاهدین درباره تحولات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس و جنبش مجاهدین آخرین تحولات فلسطین و انتخابات پیش رو را بررسی کردند.

حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در تماس تلفنی با سالم عطاالله، دبیرکل جنبش مجاهدین فلسطین، آخرین تحولات و مسائل جاری در عرصه فلسطین را بررسی کرد.

در این گفتگو، وضعیت نوار غزه در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن و همچنین شماری از مسائل مهم ملی و سیاسی مورد بحث قرار گرفت.

بدران و عطاالله همچنین درباره تحولات سیاسی و انتخابات پیش رو، در راس آنها انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، گفتگو کردند.

دو طرف بر اهمیت مشارکت طیف‌های مختلف نیروها، گروه‌های فلسطینی و شخصیت‌های ملی فعال و تاثیرگذار در روند انتخابات تاکید کردند تا دامنه مشارکت گسترش یافته و نمایندگی سیاسی فلسطینیان تقویت شود.

حماس و جنبش مجاهدین فلسطین در این زمینه بر مخالفت خود با اصل انتصاب اعضا تاکید کردند و خواستار آن شدند که نمایندگی در نهادهای ملی از مسیر مشارکت انتخاباتی صورت گیرد.

در بخش دیگری از این گفتگو، روند تشکیل ائتلاف ملی فلسطین مورد بررسی قرار گرفت؛ ائتلافی که قرار است نیروها و گروه‌های فعال و تاثیرگذار فلسطینی در کنار شخصیت‌های ملی در آن حضور داشته باشند.

دو طرف تاکید کردند هدف از تشکیل این ائتلاف، هماهنگ کردن مواضع و تلاش‌ها درباره انتخابات پیش رو و مسائل ملی مطرح‌ شده و همچنین رایزنی درباره مرحله آینده است.

بدران و عطاالله در پایان توافق کردند که تماس‌ها و رایزنی‌های خود را در دوره پیش رو ادامه دهند و گفتگو با طیف‌های مختلف نیروهای فلسطینی درباره مسائل سیاسی و انتخاباتی را افزایش دهند تا زمینه دستیابی به تفاهم‌ها و چارچوب‌های مشترک درباره موضوعات مطرح‌ شده فراهم شود.