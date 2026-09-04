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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۸

آغاز سال تحصیلی نماد وحدت و دفاع از ایران است

آغاز سال تحصیلی نماد وحدت و دفاع از ایران است

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام گفت: آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در مهرماه، می‌تواند نماد وحدت، همبستگی و دفاع از ایران اسلامی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی امروز با اشاره به اینکه شروع سال تحصیلی فرصتی برای ایجاد شور و نشاط ملی است، اظهار داشت: این رویداد می‌تواند روحیه دفاع از میهن را در میان نسل جوان تقویت کند.

وی با بیان اینکه مراکز آموزشی، علاوه بر تعلیم و تربیت علمی، در شکل‌گیری هویت ملی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان و دانشجویان نقش مهمی دارند، تصریح کرد: این مراکز می‌توانند به پایگاه‌های تقویت غیرت ملی و همبستگی اجتماعی تبدیل شوند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان با اشاره به اینکه توانمندی‌های گسترده مردمی و ملی یکی از نقاط قوت ایران در دوران دفاع مقدس بود، خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی باید حفظ و بیش از گذشته تقویت شود.

وی افزود: نسل جوان با الگوگیری از رشادت‌های دوران دفاع مقدس، می‌تواند در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام بردارد و این مهم، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی است.

سردار حسینی در پایان با تأکید بر اینکه مدارس و دانشگاه‌ها، سنگرهای اصلی تربیت نسل متعهد و انقلابی هستند، گفت: حضور پرشور دانش‌آموزان و دانشجویان در آغاز سال تحصیلی، پیام‌آور عزم ملی برای ساختن آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است.

کد مطلب 6936841

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