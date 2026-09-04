نیروی دریایی آمریکا با بحران شدید لجستیکی در خاورمیانه مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اذعان کرد که نیروی دریایی این کشور با بحران شدید لجستیکی در خاورمیانه مواجه است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، حدود ۲۰ کشتی حامل نزدیک به ۲۰ هزار نیروی دریایی و پیاده نظام در هفته به بیش از ۴۲۰ هزار وعده غذا و حدود هشت میلیون گالون سوخت نیاز دارند.

این گزارش می افزاید: پس از آنکه ایران پایگاه لجستیکی اصلی نیروی دریایی آمریکا را در بحرین نابود کرد، اوضاع به شدت وخیم شد و باعث شد دیگر بنادر مجاور به شدت تهدید شوند تا حدی که استفاده از آن ها متوقف شود.

این روزنامه آمریکایی افزود که کشتی های امداد هم اکنون مجبورند مسافتی حدود دو هزار و ۲۰۰ مایل را طی کنند تا به جزیره دیه گو گارسیا برسند یا حتی مسافتی طولانی تر را طی کنند تا به سنگاپور برسند و دوباره به ناوگان خود برگردند.