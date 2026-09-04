نیروهای متخصص و اداری بیمارستان ملکشاهی تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی صبح جمعه در آیین افتتاح بیمارستان شهرستان ملکشاهی، با اشاره به آخرین جنایت آمریکا علیه ایران، اظهار داشت: مردم با حضور در صحنه و دفاع از کشور، اجازه ندادند دشمن به اهداف شوم خود دست یابد و اگر آمریکا در برابر ایران شکست خورد، به دلیل همبستگی و اتحاد ملت بود و دولت نیز وظیفه دارد در خدمت این مردم باشد.

وی با بیان اینکه بیمارستان ملکشاهی با تمرکز و تلاش ویژه در سریع‌ترین زمان ممکن راه‌اندازی خواهد شد، تصریح کرد: تجهیزات لازم تأمین شده و جذب نیروهای متخصص و اداری نیز پیش از افتتاح انجام شده است و هماهنگی‌های لازم برای استقرار این نیروها در اسرع وقت صورت گرفته است.

معاون فرهنگی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه باید زمینه‌ساز حضور و زیست مناسب نیروهای متخصص در ملکشاهی باشیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم متخصصان بومی این دیار که در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، با حضور خود در این منطقه، به ارائه خدمت به مردم بپردازند.

حبیبی در ادامه با اشاره به طرح پزشک خانواده به عنوان یک طرح ارزشمند، گفت: این طرح به هر شهروند امکان می‌دهد یک پزشک داشته باشد و از خدمات مشاوره‌ای و هدایت پزشکی بهره‌مند شود و انشالله هرچه زودتر ملکشاهی نیز به این طرح بپیوندد.

وی با بیان اینکه امروز در روز تعطیل، سخنگوی دولت برای احترام به مردم این منطقه حضور یافته است، گفت: از همه کسانی که برای ساخت این بیمارستان تلاش کردند، قدردانی می‌کند و امیدوار است که دیگر شاهد طولانی شدن زمان ساخت پروژه‌های درمانی نباشیم.

معاون فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در دو سال اخیر، تصریح کرد: راه‌اندازی بخش جراحی قلب، پزشکی هسته‌ای و کلنگ‌زنی ۳۵ طرح بهداشتی درمانی در هفته دولت از جمله اقدامات ارزشمند ایشان بوده است.

وی با اشاره به تفاهم با استاندار ایلام برای تأمین ۵۰ درصد منابع مالی بیمارستان، گفت: با مشارکت وزارت بهداشت، این پروژه به سرعت به بهره‌برداری خواهد رسید؛ همچنین ۳۰ دستگاه آمبولانس مورد نیاز استان نیز در حال مزایده است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، این آمبولانس‌ها هرچه سریع‌تر تأمین شوند.

حبیبی در پایان با قدردانی از نمایندگان مجلس که همواره پیگیر مسائل بهداشت و درمان استان بوده‌اند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش‌های انجام‌شده، بتوانیم قدردان ملت خوب ایران باشیم و شاهد ارتقای سطح خدمات درمانی در استان باشیم.