به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی صبح جمعه در آیین افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی، با بیان اینکه مردم ایران سرسوزنی از خاک خود را با کوهی از طلا عوض نمی‌کنند، اظهار داشت: این عشق و تعلق خاطر به میهن، بزرگترین سرمایه کشور است و با همدلی مردم و مسئولان، ایران روز به روز آبادتر و این پیشرفت‌ها در سایه وحدت و همبستگی ملی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ‌کس منکر مشکلات و کمبودهای موجود نیست، تصریح کرد: دولت با تکیه بر صداقت و شفافیت، تلاش می‌کند تا گام‌های مؤثری در جهت رفع این مشکلات بردارد و مردم نیز با همراهی خود، این مسیر را هموارتر می‌کنند و این همراهی، بزرگترین پشتوانه برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به علاقه شخصی خود به ملکشاهی، گفت: پدرم سال‌ها به عنوان مشاور داوطلب در این منطقه حضور داشته و از شرافت و نجابت مردم این دیار بسیار سخن گفته و به همین دلیل، نسبت به ملکشاهی حس ویژه‌ای دارم.

مهاجرانی با اشاره به اینکه این بیمارستان پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی در مناطق محروم، از اولویت‌های دولت است و امیدواریم با تداوم این رویکرد، شاهد آبادانی هرچه بیشتر مناطق مختلف کشور باشیم و این پروژه‌ها بتوانند نیازهای اساسی مردم را برطرف کنند.

وی در پایان با یادآوری شهدای سلامت و همه کسانی که در مسیر خدمت به مردم جان خود را فدا کردند، گفت: پایندگی و سربلندی ایران، مرهون ایثارگری‌های آنانی است که برای اعتلای این سرزمین تلاش کرده‌اند و با تأکید بر اینکه «چو ایران نباشد تن من مباد»، از همه مردم خواست تا با همدلی و اتحاد، در مسیر آبادانی هرچه بیشتر ایران عزیز گام بردارند.