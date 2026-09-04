به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در این دیدار، از یک سو روایت ایران از تجاوز و جنگ را بیان کرد و از سوی دیگر، مخاطبان خود را به یک همکاری گسترده برای مقابله با تجاوز و برقراری صلح فراخواند.

وی تأکید کرد که اگر ملت‌ها و رهبران ادیان مختلف با یکدیگر همفکری و همکاری کنند، عده‌ای قدرت‌طلب و مستکبر نمی‌توانند یک روز به عراق، روز دیگر به افغانستان، لبنان، غزه و ایران حمله کنند و در آینده کشورهای دیگری را نیز هدف قرار دهند.

از نگاه رئیس قوه قضاییه، صلح پایدار بدون ایستادگی در برابر متجاوزان محقق نمی‌شود؛ به همین دلیل تأکید کرد که باید با همفکری و همکاری در برابر متجاوزان ایستادگی کرد تا تجاوزگران سر جای خود نشانده شوند و صلح و آرامش پایدار در سراسر جهان برقرار شود.

وی در ادامه، یکی از نمونه‌های روشن جنایت علیه غیرنظامیان را مورد اشاره قرار داد؛ حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت کودکان. رئیس قوه قضاییه این اقدام را جنایت جنگی آشکار دانست و بر ضرورت مقابله با چنین جنایاتی تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به رهبران ادیان و فرهیختگان حاضر گفت: «بیایید همه دست به دست هم دهیم تا برای برقراری صلح جهانی، آرامش، عدالت، رفاه و پیشرفت برای همه انسان‌ها تلاش کنیم.»

در این روایت، همکاری رهبران ادیان و ملت‌ها تنها یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه از نگاه رئیس قوه قضاییه می‌تواند به ابزاری برای مقابله با تجاوز و جلوگیری از تکرار جنگ‌ها تبدیل شود.

بخش دیگری از سخنان رئیس قوه قضاییه به روابط ایران و هند اختصاص داشت.

اژه‌ای با اشاره به تمدن و فرهنگ کهن و بعضاً مشترک دو کشور گفت ایران و هند می‌توانند در تحولات جهانی و حرکت به سمت خروج از یکجانبه‌گرایی، نقش محوری داشته باشند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند.

این نگاه به هند البته تنها به مناسبات امروز دو کشور محدود نمی‌شد. رئیس قوه قضاییه در همین دیدار از مردم و علمای هند نیز به دلیل برگزاری راهپیمایی‌ها و برنامه‌های گسترده در گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران قدردانی کرد و گفت بیش از ده‌ها هزار سخنرانی، مصاحبه و مقاله از سوی علمای بزرگ هندی از ادیان و مذاهب مختلف در این زمینه برگزار و منتشر شده است.

در واقع نخستین برنامه سفر رئیس قوه قضاییه به هند، عملاً ادامه همان مسیری بود که پیش از عزیمت ترسیم شده بود؛ رساندن صدای مردم ایران، تشریح جنایات و تجاوزات علیه ملت ایران و در کنار آن، دعوت ملت‌ها و رهبران ادیان به همکاری برای مقابله با تجاوز و برقراری صلح پایدار.

اژه‌ای در دهلی، پیام خود را روشن بیان کرد: برای رسیدن به صلح پایدار جهانی، باید هم برای صلح تلاش کرد و هم در برابر متجاوزان ایستاد.