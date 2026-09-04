سرهنگ واحد مظفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی محلهمحور با هدف افزایش امنیت عمومی، مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی و جلب رضایت شهروندان طی یک هفته گذشته در مناطق مختلف شهرستان قروه اجرا شد.
وی افزود: در این طرح، مأموران انتظامی با انجام اقدامات هدفمند و حضور میدانی در محلات، موفق به شناسایی و دستگیری ۸ سارق شدند که در ادامه تحقیقات پلیسی، ۱۵ فقره سرقت نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی قروه ادامه داد: برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر از دیگر محورهای اجرای این طرح بود که در همین راستا ۷ نفر از خردهفروشان مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر نیز از آنان کشف و ضبط شد.
مظفری همچنین از توقیف ۱۳ دستگاه خودرو و ۳۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف در جریان اجرای طرح خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و برخورد با تخلفات حادثهساز انجام شد.
وی جمعآوری ۱۰ نفر از معتادان متجاهر و افراد ولگرد و معرفی آنان به کمپ ترک اعتیاد را از دیگر نتایج اجرای طرح عنوان کرد.
فرمانده انتظامی قروه با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای محلهمحور خاطرنشان کرد: پلیس با رویکرد پیشگیرانه و با استفاده از ظرفیتهای موجود، مقابله با جرایم و آسیبهای اجتماعی را با جدیت دنبال میکند و تأمین امنیت پایدار شهروندان را در اولویت قرار داده است.
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