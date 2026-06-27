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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۱

کشف بیش از ۶ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس قروه

کشف بیش از ۶ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف ۶ کیلو و ۱۶۸ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و ارتقای امنیت محله‌محور، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یکی از خرده‌فروشان مواد مخدر شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی به محل اختفای متهم اعزام و در بازرسی انجام‌شده، ۶ کیلو و ۱۶۸ گرم تریاک به همراه تعدادی ابزار و ادوات مرتبط با مصرف و توزیع مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به دستگیری یک نفر در این عملیات، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6871552

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