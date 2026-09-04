جمالی: ۵۰ کیلو شیشه در استان آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان های سردشت و پیرانشهر، از فعالیت فردی در خصوص انتقال محموله مواد مخدر با یک دستگاه خودرو از شرق کشور مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با تشکیل چندین اکیپ ضمن هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به شناسایی متهم اقدام و در بازرسی از خودروی وی، مقدار ۵۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه تصریح کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار سلمانی با تقدیر از همکاری های خوب و به موقع مردمی با پلیس، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس است.