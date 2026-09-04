به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت در مصلی امام خمینی (ره)، اظهار کرد: آنچه را که هرکس کاری را در دنیا انجام داده عین عمل را در آخرت می‌بیند. کارهایی که انجام می‌دهیم یک ظاهر دارد و یک باطن دارد و در قیامت باطن این ظاهرها هم دیده می‌شود.



وی افزود : روز قیامت روزی است که انسان باطن کاری را که کرده می‌بیند و چون کافر کار درستی انجام نداده است می‌گوید که ای کاش خواب بودم و این روزها را نمی‌دیدم.



خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: در قیامت فقط جزا دیده نمی‌شود بلکه خود عمل نیز دیده می‌شود. در واقع سرنوشت آخرت آدم به دست خود آدم رقم می‌خورد و بهشت انسان را خود انسان درست می‌کند و جهنم را هم خودش تولید می‌کند.



آیت‌الله خاتمی با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیره پیغمبر اسلام (ص) در مقابله با آن، اظهار کرد: سیره پیغمبر(ص) در مواجهه با فشار اقتصادی و حصر اقتصادی چگونه بود و چگونه با آن برخورد کرد؟ فشار اقتصادی و حصر اقتصادی موضوع تازه‌ای نیست که ترامپ به‌اصطلاح خودش آورده باشد؛ این مسئله از آغاز اسلام سابقه داشته است.



وی افزود: در سوره انفال، آیه ۳۶، درباره کسانی که برای مقابله با دین هزینه می‌کنند، آمده است که آنان در نهایت از هزینه‌های خود پشیمان می‌شوند و درمی‌یابند که اقداماتشان نتیجه نداده است. پس آنها ناکام می‌شوند و شکست می‌خورند و نیز اینکه در آخرت نیز گرفتار عاقبت بد خواهند شد. این وضعیت دنیای بدبخت و سیاه آنان و آخرتشان است.



خطیب نماز جمعه تهران گفت: درباره منافقین نیز در سوره منافقون، آیه ۷، آمده است که آنان می‌گفتند به مسلمانانی که نزد رسول خدا هستند کمک نکنید تا از اطراف پیغمبر پراکنده شوند. قرآن کتاب روز است و این دقیقاً همان حصر اقتصادی آمریکا است که همین اهداف را دنبال می‌کند؛ اما به شما می‌گویم همان‌گونه که دشمنان صدر اسلام شکست خوردند، تحقیقاً این‌ها نیز شکست خواهند خورد.



آیت‌الله خاتمی عنوان کرد: فشار اقتصادی و حصر اقتصادی با هدف ایجاد فاصله میان مردم و نظام و تضعیف جبهه حق دنبال می‌شود، اما تجربه صدر اسلام نشان داده است که چنین سیاست‌هایی در نهایت به شکست دشمنان منجر خواهد شد.

حق مردم است که مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی جهادی کار کنند

آیت‌الله خاتمی، امام جمعه موقت تهران، گفت: این موضوع که پیامبر اکرم(ص) چگونه با فشار اقتصادی برخورد کرد، بحث مفصلی می‌طلبد و در یک خطبه محدود نمی‌گنجد؛ اما به محضر شما عرض می‌کنم که پیامبر اکرم(ص) با دو کلیدواژه به مبارزه با این فشار اقتصادی رفت و این فشار را پشت سر گذاشت و تأثیری بر ایشان نگذاشت. این دو کلیدواژه، امروز نیز مورد نیاز ماست.



وی افزود: کلیدواژه اول، عنصر جهاد با مال است. جهاد یعنی تلاش؛ تلاشی که سختی نیز در آن وجود دارد. این جهاد گاهی در عرصه نظامی مطرح می‌شود، گاهی در عرصه اقتصادی با عنوان اقتصاد مقاومتی و گاهی در عرصه تبیین با عنوان جهاد تبیین مطرح می‌شود.



خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: جنگ امروز ما دقیقاً جنگ ترکیبی است. هم جنگ نظامی است؛ جنگ نظامی که هنوز هم ناجوانمردانه و رذیلانه است. جنگ برای خودش قاعده دارد، ولی این ترامپ لعنتی قاعده‌پذیر نیست. ۱۶۸ کودک مدرسه‌ای چه گناهی دارند؟ در همه قوانین دنیا این‌ها مصون هستند. ورزشکارها چه گناهی دارند؟ عروسی مردم را شما عزا می‌کنید. این جنگ ناجوانمردانه است؛ البته این جنگ ناجوانمردانه را نیروهای مسلح ما با عالی‌ترین و جوانمردانه‌ترین شکل پاسخ می‌دهند.



خطیب نماز جمعه تهران گفت: جنگ نظامی وجود دارد و نیروهای مسلح ما آماده هستند؛ دشمن یک حمله انجام می‌دهد و چند پاسخ دریافت می‌کند و پاسخ نیز داده می‌شود. به این نیروهای مسلح افتخار می‌کنیم.



وی ادامه داد: در کنار جنگ نظامی، جنگ اقتصادی نیز وجود دارد؛ از اول جنگ، بلکه از آغاز پیروزی انقلاب، این جنگ را راه انداخته بودند. جنگ رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ فرهنگی علیه نظام نیز وجود داشته است. یکی از این عرصه‌ها، جنگ اقتصادی است. ما باید همان کاری را که پیامبر اکرم(ص) انجام داد، انجام دهیم.



آیت‌الله خاتمی اظهار کرد: به شما خوبان امت، به شما که حدود ۱۹۰ شب و بیش از شش ماه خیابان‌ها را پر کردید، می‌گویم کمک شما به نظام اسلامی در این عرصه نیز ضروری است. مسئولان نظام اسلامی باید با کار جهادی بکوشند مشکلات اقتصادی را حل یا کم کنند؛ حق این مردم است که مسئولان این‌چنین کار کنند. مردم نیز باید هر آنچه در توان دارند، برای کمک به نظام اسلامی انجام دهند.

اسلامی که در برابر ظلم و استکبار سکوت کند، اسلام واقعی نیست

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: پاسداری از فرهنگ «ما می‌توانیم» یک نوع دیگر از پاسداری است. هیچ‌کس در این نظام حق ندارد سخنی بگوید که بوی ضعف و ناتوانی بدهد. امیرالمؤمنین(ع) نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند که نباید نزد دشمن از ضعف و ناتوانی سخن گفت؛ زیرا این امر دشمن را جری می‌کند. دشمنانتان را جری نکنید. این، زبان حال و زبان قال تجمع‌کنندگان است.



وی افزود: پاسداری دیگر ، پاسداری از مبنای اعتقادی این تجمع‌هاست. چه چیزی مردم را به این تجمع کشانده است؟ خطی که امام راحل و امام شهید به شما یاد داده‌اند؛ اینکه اسلام دین زندگی است و برای آباد کردن دنیا و آخرت انسان آمده است. بر همین اساس، امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند که دین و سیاست، به معنای درست آن که مدیریت صحیح جامعه است، با یکدیگر پیوند دارند. امام نهضت خود را با شکستن نظریه غلط جدایی دین از سیاست آغاز کرد.



آیت‌الله خاتمی عنوان کرد: در صحیفه امام، جلد پنجم، صفحه ۱۸۸، فرمایش امام در ۱۶ آذر ۱۳۵۷ آمده است؛ زمانی که هنوز انقلاب پیروز نشده بود. خبرنگاری از امام می‌پرسد عده‌ای تبلیغ می‌کنند که فعالیت سیاسی از فعالیت دینی جداست، در این مورد چه می‌گویید؟ امام پاسخ می‌دهند که شعار جدایی سیاست از دین، از تبلیغات استعماری است که می‌خواهند ملت‌های مسلمان را از دخالت در سرنوشت خویش باز دارند.



وی ادامه داد: امام برای این موضوع دو دلیل بیان می‌کنند. نخست اینکه احکام اسلام، بیشتر سیاسی است. در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادی، درباره امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است. امام در کتاب ولایت فقیه می‌فرمایند از حدود ۵۰ کتاب فقهی که داریم، سه یا چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری نیز مربوط به اخلاقیات است و بقیه مربوط به اجتماعیات، اعتقادیات، اقتصادیات، حقوق، سیاست و تدبیر جامعه است.



امام جمعه موقت تهران بیان کرد: دومین دلیلی که امام ذکر می‌کنند، روش پیامبر اسلام نسبت به امور داخلی و خارجی است که نشان می‌دهد یکی از مسئولیت‌های بزرگ شخص رسول اکرم(ص)، مبارزات سیاسی آن حضرت بوده است. شهادت امیرالمؤمنین(ع) و نیز امام حسین(ع)، حبس، شکنجه، تبعید و مسمومیت‌های ائمه(ع) نیز در جهت مبارزات سیاسی شیعیان علیه ستمگری‌ها بوده است. در یک کلمه، مبارزه و فعالیت‌های سیاسی بخش مهمی از مسئولیت‌های مذهبی است.



وی افزود: بنابراین، شما که شرکت‌کننده در این تجمع‌ها هستید، با این باور در صحنه هستید. در روایات نیز در این زمینه مطالبی وجود دارد. در کتاب «منتخب الاثر»، فصل ۳۰، صفحه ۲۷۱، آیت‌الله العظمی صافی روایتی با سند خوب از مولا علی(ع) نقل می‌کنند که اسلام و سلطان عادل، دو برادرند و هیچ‌یک بدون دیگری کامل نیست. اسلام اساس است و سلطان عادل نگهبان آن است. اگر اساس نباشد، بنا فرو می‌ریزد و اگر چیزی بنیان شود اما نگهبان نداشته باشد، از بین می‌رود. این روایت صریح در همراهی دین و حکومت عادل است.



آیت‌الله خاتمی گفت: نکته عجیب این است که این حرف را با یک کلیدواژه مطرح می‌کنند و آن کلیدواژه «اسلام رحمانی» است. در مقابل این انحراف، امام شهید، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، بهترین جواب را داده‌اند. ایشان فرموده‌اند بعضی حرف‌ها ظاهر اسلامی دارند، اما باطنشان اسلامی نیست. مثلاً گفته می‌شود «اسلام رحمانی». اسلام رحمانی درست است، اما اسلامی که از لیبرالیسم غربی نشأت گرفته، نه اسلامی است و نه رحمانی؛ این اسلام بی‌خاصیت است.



وی ادامه داد: اسلامی که در مقابل ظلم، فساد، استکبار و تجاوز هیچ حرفی برای گفتن ندارد، اسلام نیست. اسلام واقعی، اسلام ناب محمدی است که هم رحمت دارد و هم قاطعیت و هم عقلانیت.



خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: این مبنا را یادتان باشد. به حرف‌های بزک‌کرده‌ای که بعضی‌ها می‌زنند توجه داشته باشید؛ زیرا هدف این است که شما را از راه به بیراهه ببرند. خط ما و شما، خط تجمع‌کنندگان، خط امام راحل و امام شهید است.



آیت‌الله خاتمی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته آینده، اظهار کرد: هفته آینده روز ورود حضرت معصومه(س) به قم است. افتخار می‌کنیم که میزبان، نه مهمان، کشورمان حضرت امام رضا(ع) است. حضرت معصومه(س) با امام رضا(ع) خواهر و برادر بودند و پدر و مادرشان نیز یکی بود.



وی افزود: از معصومان که بگذریم، باید از حضرت عباس بن علی(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت فاطمه معصومه(س) یاد کنیم. امام رضا(ع) وقتی به طوس آمدند، یک نامه برای بنی‌هاشم نوشتند و یک نامه اختصاصی نیز برای حضرت معصومه(س) فرستادند که به طوس بیاید. امام صادق(ع) پیش از ولادت حضرت معصومه(س) درباره ایشان فرمودند و امام رضا(ع) و امام جواد(ع) نیز درباره زیارت ایشان تأکید کرده‌اند. شما عزیزانی که در تهران هستید و به مرقد حضرت معصومه(س) نیز نزدیک هستید، از این فرصت استفاده کنید. روز قم نیز هست.

سلسله منحوس پهلوی تا ابد راهی در ایران نخواهد داشت

آیت‌الله خاتمی گفت: فردا روز آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه است. امید است ان‌شاءالله با شکوه و برکت، درس‌ها آغاز شود و ادامه پیدا کند.



وی در ادامه به مناسبت‌های تاریخی هفته اشاره کرد و افزود: ۱۴ شهریور، شهادت شهید آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب، و شهید وحید دستگردی، رئیس کل شهربانی است که به دست منافقین به شهادت رسیدند. شهید قدوسی حق عظیمی به گردن انقلاب دارد. او و شهید آیت‌الله مظلوم، دکتر بهشتی، نیرو پرورش دادند.



آیت‌الله خاتمی عنوان کرد: سومین مناسبت، ۱۷ شهریور است. شما تهرانی‌هایی که آن روز حضور داشتید، می‌دانید چه جنایتی کردند. طاغوتی‌های خبیث، رذیلانه مردم را کشتند؛ کشتاری که سقوط طاغوت را تسریع کرد. خون پاک این شهیدان سبب شد طاغوت سریع‌تر ساقط شود و بر ویرانه‌های کاخ آنان، نظام جمهوری اسلامی برپا شود.



وی افزود: روز پنجشنبه ۱۹ شهریور نیز سالروز رحلت مجاهد نستوه، آیت‌الله سید محمود طالقانی، در سال ۱۳۵۸ است؛ عالمی که یک عمر به مبارزه با طاغوت گذراند.



امام جمعه موقت تهران در پایان گفت: آخرین مناسبت، روز چهارشنبه ۱۸ شهریور، سالروز سقوط دیکتاتوری رضاخان در سال ۱۳۲۰ است؛ جنایتکاری که امام او را «قلدر، نفهم، نانجیب، سیاه‌روی و ناشایست» نامیدند و انصافاً نیز ناشایست بود.



آیت‌الله خاتمی ادامه داد: آنان چقدر به ارتش خود می‌بالیدند؛ ارتش رضاخانی. متفقین حمله کردند و می‌گویند تنها سه ساعت طول کشید، اما واقعیت این است که ارتش آنان حتی یک دقیقه هم مقاومت نکرد و بلافاصله فرار کردند. بنابراین، ما این دربه‌دری و سرنوشت این جنایتکار را که خواندنی است، به فال نیک می‌گیریم و می‌گوییم به یاری خداوند، تا ابد سلسله منحوس و جنایتکار پهلوی راهی در ایران نخواهد داشت.