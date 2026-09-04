اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از محصولات فرم‌دهنده و مراقبت موضعی بدن، فرآورده‌های خوشبوکننده و برخی محصولات شوینده و مصرفی بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▪️ کرم حجم‌دهنده باسن

▫️ AICHUN BEAUTY

▪️ کرم حجم‌دهنده سینه

▫️ AICHUN BEAUTY

▪️ کرم ترک پا

▫️ زرین الماس

▪️ پماد ترک پا

▫️ فاقد نام تجاری

▪️ محلول خوشبوکننده بدن به صورت اسپری بدون گاز (بادی میست)

▫️ GALAXY – PERFUMED MIST

▪️ ادوتوالت

▫️ TEA ROSE

▪️ ادوپرفیوم

▫️ DELGADO

▪️ مایع سفیدکننده

▫️ فرنود

▪️ ریکا سیاه

▫️ فاقد نام تجاری و با همان نام

▪️ محلول شیشه‌شور

▫️ الماس دریا

▪️ پاک‌کننده لکه و چربی

▫️ NANO TAK – STAIN AND GREASE REMOVER

▪️ نمک ماشین ظرفشویی

▫️ FINISH

▪️ پودر زغال فعال

فاقد نام تجاری و با همان نام

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.