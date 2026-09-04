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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز اعلام شد

اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز اعلام شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از سایر محصولات بهداشتی و مصرفی غیرمجاز را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از محصولات فرم‌دهنده و مراقبت موضعی بدن، فرآورده‌های خوشبوکننده و برخی محصولات شوینده و مصرفی بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▪️ کرم حجم‌دهنده باسن

▫️ AICHUN BEAUTY

▪️ کرم حجم‌دهنده سینه

▫️ AICHUN BEAUTY

▪️ کرم ترک پا

▫️ زرین الماس

▪️ پماد ترک پا

▫️ فاقد نام تجاری

▪️ محلول خوشبوکننده بدن به صورت اسپری بدون گاز (بادی میست)

▫️ GALAXY – PERFUMED MIST

▪️ ادوتوالت

▫️ TEA ROSE

▪️ ادوپرفیوم

▫️ DELGADO

▪️ مایع سفیدکننده

▫️ فرنود

▪️ ریکا سیاه

▫️ فاقد نام تجاری و با همان نام

▪️ محلول شیشه‌شور

▫️ الماس دریا

▪️ پاک‌کننده لکه و چربی

▫️ NANO TAK – STAIN AND GREASE REMOVER

▪️ نمک ماشین ظرفشویی

▫️ FINISH

▪️ پودر زغال فعال

فاقد نام تجاری و با همان نام

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.

کد مطلب 6936949
حبیب احسنی پور

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