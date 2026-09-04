اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسیهای نظارتی انجامشده مشخص شده است تعدادی از محصولات فرمدهنده و مراقبت موضعی بدن، فرآوردههای خوشبوکننده و برخی محصولات شوینده و مصرفی بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی محصولات غیرمجاز
▪️ کرم حجمدهنده باسن
▫️ AICHUN BEAUTY
▪️ کرم حجمدهنده سینه
▫️ AICHUN BEAUTY
▪️ کرم ترک پا
▫️ زرین الماس
▪️ پماد ترک پا
▫️ فاقد نام تجاری
▪️ محلول خوشبوکننده بدن به صورت اسپری بدون گاز (بادی میست)
▫️ GALAXY – PERFUMED MIST
▪️ ادوتوالت
▫️ TEA ROSE
▪️ ادوپرفیوم
▫️ DELGADO
▪️ مایع سفیدکننده
▫️ فرنود
▪️ ریکا سیاه
▫️ فاقد نام تجاری و با همان نام
▪️ محلول شیشهشور
▫️ الماس دریا
▪️ پاککننده لکه و چربی
▫️ NANO TAK – STAIN AND GREASE REMOVER
▪️ نمک ماشین ظرفشویی
▫️ FINISH
▪️ پودر زغال فعال
فاقد نام تجاری و با همان نام
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
مردم میتوانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیهها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.
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